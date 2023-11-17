Чи можна саджати калину біля дому: народні прикмети

Калина може приносити удачу і захист, але вважається, що вона також приносить нещастя і страждання. Знання того, де посадити калину, може суттєво вплинути на добробут мешканців. UAportal підготував декілька рекомендацій.

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Згідно з народною мудрістю, не рекомендується висаджувати калину близько до будинку або в межах двору. Ця пересторога пов'язана з тим, що калина має потужну енергетику, яка може притягувати негативні сили, здатні заподіяти шкоду мешканцям або майну. Більше того, її присутність біля житла може спричинити конфлікти, розбрат і навіть подружні чвари.

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Ще однією причиною утримання від посадки калини біля будинку є її зв'язок зі смертю та похоронними ритуалами. Часто калиною прикрашають труни і могили під час поминальних служб, вона викликає похмурі думки, віщує хвороби і втрату близьких.

Однак, якщо ви бажаєте насолоджуватися красою і користю калини є альтернативні місця для її вирощування. Рекомендується висаджувати калину на межі ділянки, створюючи захисний бар'єр від негативних енергій та злих духів. Крім того, посадка калини біля колодязя або джерела може очистити воду.

Щоб посилити позитивні якості калини та пом'якшити її негативні наслідки, корисно висаджувати її в парі з іншими рослинами, такими як глід, шипшина, малина або смородина, що доповнюють її властивості. Така симбіотична висадка не лише посилює позитивні властивості рослини, але й створює збалансовану та гармонійну систему.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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