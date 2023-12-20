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Суспільство

Чи можна розігрівати їжу в пластикових контейнерах у мікрохвильовій печі

Марина Грамович

Контейнери для їжі

Коли йдеться про розігрівання їжі, дуже важливо дотримуватися найкращих практик для забезпечення безпеки та якості продуктів харчування. UAportal підготував декілька порад, що допоможуть правильно нагріти їжу в пластиковому контейнері.

Вибираємо правильний пластиковий контейнер

Деякі пластмаси можуть виділяти шкідливі хімічні речовини при нагріванні, тому шукайте тару, що придатна для використання в мікрохвильовій печі. Крім того, краще уникати контейнерів з тріщинами або пошкодженнями, оскільки при нагріванні вони можуть виділяти хімічні речовини у вашу їжу.

Орієнтуйтеся на етикетку з позначкою "Безпечно для мікрохвильової печі"

Пластикові контейнери, придатні для використання в мікрохвильовій печі, спеціально розроблені для того, щоб витримувати тепло без вимивання шкідливих хімічних речовин у їжу. Розігріваючи їжу в пластиковій тарі, завжди звертайте увагу на етикетку, щоб переконатися, що він придатний для цієї мети.

Накривайте їжу кришкою, придатною для використання в мікрохвильовій печі

Використання правильної кришки, під час розігрівання їжі в пластиковому контейнері може допомогти утримати пару і тепло, забезпечуючи більш рівномірний розподіл тепла. Це також може допомогти запобігти втраті вологи та запобігти висиханню їжі під час нагрівання. Важливо не закривати кришку щільно, щоб не допустити створення напруги в середині контейнера.

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Обережно поводьтеся з гарячими продуктами

Після розігрівання продуктів у пластиковому контейнері важливо поводитися з нею обережно. Щоб уникнути опіків або розлиття їжі, можна використовувати кухонні рукавиці або рушник, щоб вийняти контейнер з мікрохвильової печі.

Якщо ви не впевнені, перекладіть на тарілку

Якщо є сумніви щодо нагрівання їжі в пластиковому контейнері, завжди краще перекласти їжу на тарілку перед розігріванням. Це допоможе забезпечити безпечне розігрівання їжі без будь-яких потенційних ризиків, пов'язаних з пластиковими контейнерами.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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Суспільство