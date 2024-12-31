Звичайно, що так!

Тут звичайно питання в тому який саме ефект ви очікуєте. Це теж цікаво собі наперед продумати. Часто у людей немає чіткої цілі - і це проблема. Бо коли не знаєш чого хочеш, то що б не отримав- будеш не задоволений. В каруселі знайдете, що відбудеться із вами при щоденних 15 хвилинах тренувань.

Є думка, що якщо не виходить витрачати годину чи 2 три рази на тиждень, то все. Все інше не дасть ніякого ефекту. Але 15 хв щодня в десятки разів краще ніж періодичні тренування по годині або нічого.

Чи можна отримати ефект, займаючись всього 15 хв на день?

Стрункість як ми знаємо залежить від їжі, на неї просто треба витрачати меньше своєї уваги і часу і 15 хв тренувань завжди можна знайти.

Чи готові ви займатися 15 хв щодня, щоб через місяць відчути неймовірну різницю в тілі і емоційному стані?