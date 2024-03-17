Мозаїчна плитка в ванній: що варто знати перед ремонтом

Мозаїчна плитка для ванної кімнати має низку переваг та недоліків, які слід враховувати перед ремонтом. UAportal розповів детальніше про цей варіант оздоблення кімнати.

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Плюси

Універсальність

Однією з головних переваг мозаїчної плитки для ванної кімнати є її практичність. Вона представлена в широкому діапазоні кольорів, форм і розмірів, що відкриває безмежні можливості для дизайну. Незалежно від того, чи бажаєте ви класичного, позачасового вигляду, чи сміливого, сучасного – дана плитка допоможе вам досягнути мети.

Довговічність

Мозаїчна плитка відома своєю міцністю, що робить її практичним вибором для ванних кімнат. Вона витримує високу вологість і часте навантаження, що робить ії ідеальним варіантом для приміщення.

Легко чиститься

Ще одна перевага мозаїчної плитки для ванних кімнат – це простота догляду за нею. Гладка поверхня і непориста структура роблять її стійкою до плям і розмноження бактерій, заощаджуючи час і зусилля на підтримання свіжого і гігієнічного вигляду ванної кімнати.

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Мінуси

Складність монтажу

Одним із недоліків мозаїчної плитки для ванної кімнати є складність укладання. Невеликий розмір елементів вимагає ретельного розміщення та затирання швів, що робить процес встановлення більш трудомістким і тривалим порівняно з великими плитками.

Ціна

Мозаїчна плитка також може вимагати більших витрат, ніж інші варіанти. Особливо, якщо ви віддаєте перевагу складному дизайну або високоякісним матеріалам. Вартість як самої мозаїки, так і її укладання може стати стримуючим фактором для тих, хто працює в умовах обмеженого бюджету.

Догляд за швами

Хоча гладка поверхня мозаїчної плитки легко чиститься, доглядати за швами між кахлями стає важким завданням. Затирка схильна до утворення плям і знебарвлення.

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