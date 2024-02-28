Moto G Power 5G (2024): витік прес-рендерів розкриває цікаві особливості

Любителі Motorola, приготуйтеся до виходу нового смартфона Moto G Power 5G (2024). Завдяки цікавій інформації, якою поділився UAportal, зараз є погляд на те, що може запропонувати ця новинка.

Відео дня

Дизайн і колірні рішення

За словами MSPowerUser, Moto G Power 5G (2024) буде доступний у двох приголомшливих кольорах: "Орхідея" та "Космос". Завдяки гладкому пластиковому корпусу, цей смартфон має сучасний і стильний вигляд.

Дисплей і подвійна камера

Однією з визначних особливостей цього пристрою є його приголомшливий дисплей, який може похвалитися дизайном у стилі pinhole. Екран, діагоналлю 6,7 дюйма, забезпечує ефект занурення, що ідеально підходить для перегляду контенту. Смартфон також оснащений подвійною основною камерою, що забезпечує чіткі та деталізовані фотографії.

Продуктивність і великий обсяг пам'яті

Moto G Power 5G (2024) не розчаровує, коли йдеться про продуктивність. Працюючи на чіпі MediaTek і в парі з 6 ГБ оперативної пам'яті, він забезпечує багатозадачність та ефективну роботу з вимогливими додатками. З 256 ГБ пам'яті, у вас буде достатньо місця для зберігання фотографій, відео та додатків.

Покращені можливості заряджання

Цей смартфон підтримує зарядку потужністю 30 Вт, що дозволяє швидко поповнювати заряд акумулятора та залишатися на зв'язку протягом усього дня. Зручність порту USB-C покращує загальний користувацький досвід.

Дата виходу

Хоча офіційна дата анонсу Moto G Power 5G (2024) ще не оголошена, є припущення, що Motorola може продемонструвати цей довгоочікуваний пристрій на виставці MWC 2024. Вона запланована на кінець лютого.

Раніше UAportal розповідав, що обрати для захисту дисплея iPhone.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!