Моркв'яний пиріг з крем-сиром: смачна альтернатива солодкому

Якщо ви в пошуку незвичної альтернативи солодкому, раджу спробувати цей морквяний пиріг!

Інгредієнти:

Для пирога:

- Олія рослинна - 140 мл

- Яйця - 2 шт.

- Тростинний цукор - 200 г

- Терта морква - 300 г

- Борошно — 180 г

- Сода - 1/2 ч.л.

- Мелена кориця — 1 ч.л.

- Сіль

- Ананас

- Родзинки

- Горіхи

Для глазурі:

- Вершковий сир - 250 г

- Цукрова пудра - 275 г

Готуємо, поки зубочистка не буде виходити повністю сухою.

P.S. Даємо повністю охолонути тісту, а лише потім додаємо зверху глазур.