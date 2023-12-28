Чи можуть домашні тварини відчувати поганих людей: Забобони

Віра в прикмети та мудрість предків досі глибоко вкорінена в багатьох суспільствах, що змушує людей вдаватися в питання, чи володіють домашні тварини здатністю відчувати справжню природу людей. Чи можуть вони точно ідентифікувати та відрізняти поганих людей від хороших? UAportal розповідає, що стоїть за цим популярним уявленням.

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Собаки

Собаки, відомі своїм загостреним нюхом, можуть сильно реагувати на певні запахи. Однак дуже важливо не робити поспішних висновків, спираючись лише на поведінку собаки. Якщо ваш пухнастий компаньйон безперервно гавкає на друга чи знайомого, цьому можуть бути простіші пояснення.

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Можливо, людина нещодавно нанесла на себе сильний аромат, з яким ваш собака не знайомий, і це викликало негативну реакцію. Крім того, собаки, як правило, відчувають дискомфорт поруч з людьми, які мають нестійкі рухи або перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Це вказує на те, що собаки можуть просто реагувати на непередбачуваність, а не конкретно визначати моральність людини.

Коти

Коти, як правило, відомі своєю вибірковістю у спілкуванні з незнайомцями. Їм часто потрібен час, щоб адаптуватися і створити відчуття знайомства. Навіть після того, як контакт встановлено, коти можуть незрозуміло шипіти на когось без явної провокації.

Таку поведінку можна пояснити різними факторами, не пов'язаними з моральними якостями людини. Такі дрібниці, як висока статура людини або гучний голос, можуть викликати захисну реакцію з боку котів.

Нагадаємо, експерти Американського хімічного товариства пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад.

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