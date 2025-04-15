Мамин медівник із пташиним молоком — ніжність, що нагадує про дім
Готуємо з любов’ю та простими інгредієнтами.
Інгредієнти для тіста:
Вершкове масло — 100 г
Яйця — 3 шт
Цукор — 200 г
Мед — 3 ст. л.
Сода — 1 ч. л.
Борошно — 600 г
Як готувати:
Змішуємо масло, яйця, цукор, мед та соду. Ставимо на парову баню на 10–15 хвилин.
Додаємо борошно, замішуємо тісто.
Формуємо 4 однакові коржі, даємо їм охолонути під рушником.
Випікаємо по черзі при 180°С (верх-низ) — 10–12 хв кожен.
Крем заварний:
Борошно — 4 ст. л. з гіркою
Цукор — 200 г
Молоко — 400 мл
Ваніль — за смаком
Вершкове масло — 100 г
Змішуємо, варимо до загустіння, охолоджуємо. Потім збиваємо з маслом до кремової ніжності.
Глазур:
Какао — 3 ст. л.
Цукор — 200 г
Молоко — 4 ст. л.
Вершкове масло — 50 г
Розмішуємо на плиті, не перегріваємо. Готово!
Збираємо торт, просочуємо кремом, поливаємо глазур’ю — і даємо настоятись.
Ніжно, по-домашньому і з душею!
Спробуй — і поділись у коментарях, як у тебе вийшло!