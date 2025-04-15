Мамин медівник із пташиним молоком — ніжність, що нагадує про дім

Готуємо з любов’ю та простими інгредієнтами.

Інгредієнти для тіста:

Вершкове масло — 100 г

Яйця — 3 шт

Цукор — 200 г

Мед — 3 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Борошно — 600 г

Як готувати:

Змішуємо масло, яйця, цукор, мед та соду. Ставимо на парову баню на 10–15 хвилин.

Додаємо борошно, замішуємо тісто.

Формуємо 4 однакові коржі, даємо їм охолонути під рушником.

Випікаємо по черзі при 180°С (верх-низ) — 10–12 хв кожен.

Крем заварний:

Борошно — 4 ст. л. з гіркою

Цукор — 200 г

Молоко — 400 мл

Ваніль — за смаком

Вершкове масло — 100 г

Змішуємо, варимо до загустіння, охолоджуємо. Потім збиваємо з маслом до кремової ніжності.

Глазур:

Какао — 3 ст. л.

Цукор — 200 г

Молоко — 4 ст. л.

Вершкове масло — 50 г

Розмішуємо на плиті, не перегріваємо. Готово!

Збираємо торт, просочуємо кремом, поливаємо глазур’ю — і даємо настоятись.

Ніжно, по-домашньому і з душею!

Спробуй — і поділись у коментарях, як у тебе вийшло!