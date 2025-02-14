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Малинові батончики для тих, хто любить корисне і смачне
МАЛИНОВІ БАТОНЧИКИ
Це ідеальний десерт для тих, хто любить корисне і смачне!
Інгредієнти:
• Малина заморожена – 190 г;
• Кокосова стружка – 140 г;
• Мед – 2 ст.л;
• Чорний шоколад – 200 г.
Спосіб приготування:
1. У чаші блендера змішати малину, кокосову стружку і мед. Перебити до подрібнення малини.
2. Висипати отриману масу в форму, встелену пергаментом.
3. Заморозити протягом 2-3 годин.
4. Після заморожування розрізати на порційні шматочки.
5. Покрити кожен батончик розтопленим чорним шоколадом.
Ці малинові батончики не тільки смачні, але й містять натуральні інгредієнти, які підтримують ваше здоров’я і заряджають енергією. Ідеальний варіант для перекусу або десерту на свято!