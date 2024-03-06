Малина ростиме, як шалена: рецепт ефективного органічного добрива

Щоб забезпечити оптимальне зростання малини та підвищити її солодкість, важливим кроком є внесення весняних добрив. Взимку рослинам бракує основних вітамінів і мінералів, необхідних для їх розвитку.

Відео дня

Внесення органічних добрив може забезпечити рослини необхідними поживними речовинами. UAportal поділився нескладним рецептом органічного добрива для малини. Знадобиться:

– 1 кг компосту або перегною: Вибирайте високоякісний компост або перегній, оскільки він може значно збагатити ґрунт, якому не вистачає органічних речовин.

Читайте також: Як правильно вносити мінеральні добрива, щоб отримати добрий урожай

– 100 г деревної золи: Деревна зола є відмінним джерелом калію та різних корисних мінералів, що активно сприяють здоровому росту рослин та підвищують урожайність.

– 50 г курячого посліду (або іншого гною): Гній забезпечує органічний азот та необхідні поживні речовини, що сприяють загальному зростанню та розвитку рослин.

- 50 г кальцієво-аміачної селітри (або іншого азотного добрива): Внесення азоту в суміш має вирішальне значення, оскільки він стимулює активне зростання та розвиток.

Переконайтеся, що всі інгредієнти ретельно перемішані. Внесіть добрива, розподіливши їх поверхнею ґрунту навколо кущів малини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !