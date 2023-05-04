'Магічна' повня 5 травня може перевернути життя: що заборонено робити

5 травня 2023 року відбудеться повня і тіньове місячне затемнення – злиття даних астрономічних явищ несе в собі велику енергію, яка може виявитися руйнівною. Пік освітленості місячного диска припаде на 20:34 – цей час є "магічним" для тих, хто хоче змінити життя.

За словами астрологів, надвечір потрібно скласти список планів на найближче майбутнє, розподіливши справи за категоріями важливості. Щоб мрії справдилися, потрібно їх максимально візуалізувати. Також можна написати бажання на аркуші паперу, а потім його спалити.

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Щоб залучити до будинку позитивну енергетику, цього дня потрібно навести лад у житлі. Фахівці радять розставити по будинку свіжі квіти або гілочки верби – вони притягнуть добробут та фінансову удачу. Тим, хто хоче позбутися негативу та стресу, слід зайнятися йогою або медитацією.

Що не можна робити в повню

У повню вкрай небажано проводити хірургічні втручання, ризик ускладнень буде дуже великий. Процедури краще перенести, якщо є така можливість. Варто також стежити за рівнем фізичних навантажень, не допускаючи перевтоми.

Конфлікти у цей день можуть мати вкрай негативні наслідки, тому сварок та суперечок треба уникати: вирішити стосунки найкраще до або після цього періоду. Не варто планувати на повню і великих покупок, щоб не зіткнутися з шахрайством.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.