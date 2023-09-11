Магічні властивості каменів вплинуть на ці знаки зодіаку: Гороскоп на тиждень 11-17 вересня

UAportal підготував гороскоп, в якому розкривається вплив каменів на Близнюків, Терезів і Водоліїв у період з 11 по 17 вересня. Дізнайтеся, як лазурит, обсидіан і аквамарин можуть покращити різні аспекти життя людей, народжених під цими знаками зодіаку.

Близнюки

Синій камінь, відомий як лазурит, сприяє відкритості, щирості у стосунках і має потенціал для лікування безсоння та нервових розладів. Близнюки можуть заручитися енергетичною підтримкою цього каменю в зазначений період, щоб згармоніювати сферу любові, посилити відчуття радості і знайти емоційний баланс.

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Терези

Обсидіан – вулканічне скло темно-синього або чорного кольору. Вважається, що він підвищує концентрацію уваги, обережність і посилює зв'язок з духовним світом. Використовуючи цей камінь в період з 11 по 17 вересня, Терези можуть значно підсилити свою інтуїцію і встановити зв'язок з вищими силами, щоб отримати захист та здійснення заповітних бажань.

Водолій

Кажуть, що аквамарин, ніжний блакитний камінь, викриває обман, зберігає дружбу і загострює розум, а також рятує від мігрені, болю в шлунку і печінці. Водолії можуть скористатися заспокійливими властивостями цього каменю в зазначений період, щоб покращити фізичне та емоційне здоров'я, налагодити проблемні стосунки та підвищити концентрацію уваги.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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