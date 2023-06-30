Кохання та стосунки розквітнуть для трьох знаків зодіаку: гороскоп на 1-2 липня

UAportal підготував гороскоп на вихідні 1-2 липня, заглиблюючись в астрологічні впливи, що визначають долю Козерогів, Водоліїв та Риб. Досліджуйте чарівну сферу любові та стосунків, розкриваючи небесні мелодії, які співзвучні цим знакам.

Козеріг

Під впливом Сонця, Козеріг у ці вихідні буде благословенний гармонійним танцем любові та стосунків. Зірки розташовані таким чином, щоб розпалити полум'я пристрасті у серцях Козерогів, сприяючи глибшому зв'язку з їхніми партнерами. У серцевих справах Козероги будуть оточені теплом, розумінням та прихильністю.

Це небесне з'єднання спонукає їх відкрити своє серце, дозволяючи любові текти вільно. Прийміть цю чарівну енергію, Козерога, і нехай ваші стосунки розквітають, як найяскравіші сади. Космічні енергії наповнять ваші серця любов'ю, пристрастю та прихильністю.

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Водолій

З Північним вузлом у Водолії, що спрямовує їх шлях, Водолії переживають вихідні, наповнені любов'ю та гармонією. Космічні енергії набувають чинності, щоб принести в життя Водоліїв нові та захоплюючі романтичні перспективи. Це час прийняти зміни, вийти за межі своєї зони комфорту та вітати несподіване.

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Зірки розповідають про чари кохання, закликаючи Водоліїв досліджувати незвідані території та будувати зв'язки, що виходять за рамки буденності. Прийміть пригоду, Водолію, і дозвольте крилам любові віднести вас до нових горизонтів.

Риби

Під впливом Південного вузла в Рибах, Риби знайдуть свої серця омитими ніжними променями кохання та стосунків. У ці вихідні небесні сили спрямовують Риб до глибокого самоаналізу та емоційної самореалізації. Це час для роздумів, прощення та зцілення старих ран, які, можливо, заважали їхній здібності любити.

Зірки нашіптують ніжні мелодії співчуття та розуміння, запрошуючи Риб прийняти свою вразливість та поділитися своїм справжнім "я" з близькими. Відкрийте своє серце, Риби, і дозвольте океану кохання огорнути вас своїми обіймами.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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