Місячний календар стрижок на січень 2025: у які дні категорично не варто міняти зачіску

Команда UAportal підготувала місячний календар стрижок на січень 2025 року. Він допоможе вам обрати найкращий день для стрижки чи фарбування волосся.

Дізнайтесь, коли Місяць створить сприятливі умови для ідеальної стрижки в січні 2025 року. Коли варто змінити імідж, а коли краще утриматися від будь-яких змін?

Місячний календар стрижок на січень 2025 року: сприятливі дати

Якщо ви плануєте відвідати перукаря в січні 2025 року, зверніть увагу на найбільш вдалі дні: 9, 10, 18, 25, 26, 27 січня. Астрологи впевнені, що стрижка в ці дати не лише змінить ваш стиль, але й може принести фінансову удачу. Загалом сприятливими днями для стрижки будуть: 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 21, 22 січня, а нейтральними – 2, 15, 16, 17, 20, 24, 28 числа.

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Коли не рекомендується стригти волосся в січні 2025 року: несприятливі дати

У січні 2025 року варто утриматися від стрижки чи зміни зачіски 29 числа. В цей день є ймовірність, що волосся буде рости повільніше або пошкодиться. Астрологи радять замість цього зосередитися на доглядових процедурах для зміцнення та підтримки здоров'я волосся. Невдалими для стрижки також будуть: 4, 5, 7, 14, 19, 23, 30 і 31 січня.

Місячний календар на січень 2025 року: найкращі дати для фарбування волосся

У січні найбільш вдалими днями для фарбування волосся будуть 5, 6, 10, 15, 20 та 26 числа. У ці дати ваше волосся виглядатиме здоровим та блискучим, тому не бійтеся експериментувати з новими відтінками! Перед важливими процедурами не забувайте звертатися до місячного календаря, щоб досягти ідеального результату.

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