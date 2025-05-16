Цибулеві чіпси з сиром: хрумкі, пікантні — неможливо зупинитись на одному!

Це той випадок, коли готувати легко, а куштувати ну дуже смачно

Хрумкі, пікантні, з ароматом паприки й часнику — неможливо зупинитись на одному!

Інгредієнти:

• Цибуля

• Сир

• Сухий часник, паприка, мелений перець, сіль — за смаком

Спосіб приготування:

1. Кільця цибулі викладаємо на пергамент

2. Зверху посипаємо щедро сиром і спеціями.

3. Відправляємо в розігріту духовку: 200°C, 20 хвилин.

4. Даємо охолонути, щоб стали хрумкі — і насолоджуємось!