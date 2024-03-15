Цибуля як універсальний помічник: лайфхаки використання в побуті

Чи знали ви, що цибуля має дивовижне практичне застосування в несподіваних ситуаціях? UAportal підготував кілька несподіваних і функціональних лайфхаків щодо використання цибулі в різних повсякденних цілях.

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Універсальне використання

Чи знали ви, що цю рослину можна використовувати для заспокоєння укусів комах? Шматочок цибулі можна натерти на уражену ділянку, щоб полегшити свербіж і зменшити запалення.

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Аналогічно, якщо під час приготування їжі стався випадковий опік, нанесення цибульного соку може допомогти полегшити біль і запобігти утворенню пухирів. Крім того, додавання кількох скибочок цієї рослини може допомогти дезодорувати приміщення, оскільки природні сполуки ефективно поглинають запахи.

Запобігання появі іржі

Щоб запобігти утворенню іржі на металевих інструментах, можна натерти їх поверхню розрізаною цибулиною перед тим, як покласти на зберігання. Цей процес створює захисний бар'єр від вологи та кисню завдяки сполукам сірки, що містяться в цій рослині, які гальмують процес окислення.

Заспокійливий компрес

Цибулевий компрес, може зменшити закладеність носа і полегшити легкі симптоми застуди. Поклавши розрізану головку цибулі поруч з ліжком або в кімнаті, ви вивільните природні сполуки, які очистять носові проходи і дезодорують повітря. Це може допомогти очистити носові ходи і полегшити симптоми легкої застуди.

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