Найкращі супергеройські серіали 2015-21 років: пориньте в нові пригоди

Супергеройські серіали вже багато років домінують у телевізійній індустрії, і UAportal підготував ретроспективу найкращих супергеройських серіалів, випущених у період з 2015 до 2021 року. У статті представлені найпопулярніші та високорейтингові супергеройські серіали цього періоду.

Академія Амбрелла

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Супергеройський, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 2 сезони, 20 епізодів

Рік: 2019-2020

Продюсер: Стів Блекман

Коли 43 жінки народжують одночасно без будь-яких ознак вагітності, ексцентричний мільярдер сер Реджинальд Харгрівс усиновлює сімох із них і навчає їх, щоб вони стали командою супергероїв під назвою "Академія Амбрелла". Але коли через роки вони возз'єднуються, щоб розслідувати смерть свого батька, їм доводиться протистояти неблагополучному сімейному життю та запобігти глобальному апокаліпсісу.

Відео дня

Здирниця

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Супергеройський, бойовик, кримінал

Країна: США

Тривалість: 3 сезони, 39 епізодів

Рік: 2015-2018

Продюсер: Дрю Годдард

Осліплий у дитинстві адвокат Метт Мердок використовує свої загострені почуття для боротьби зі злочинністю в Пекельній кухні, Нью-Йорк, як месник Сірвиголови. За допомогою своїх друзів Фоггі Нельсона та Карен Пейдж він протистоїть таким могутнім лиходіям, як Вілсон Фіск та Рука, намагаючись зберегти баланс між своєю подвійною особистістю.

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Люк Кейдж

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Супергеройський, бойовик, кримінал

Країна: США

Тривалість: 2 сезони, 26 епізодів

Рік: 2016-2018

Продюсер: Чео Ходарі Кокер

Отримавши надлюдську силу та витривалість в результаті невдалого експерименту, колишній ув'язнений Люк Кейдж стає героєм за наймом у Гарлемі. Але коли його минуле повертається, щоб переслідувати його та його близьких, він має протистояти небезпечним ворогам, таким як Мерайя Діллард та Бушмайстер, щоб захистити свою громаду.

Залізний кулак

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Супергеройський, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 2 сезони, 23 епізоди

Рік: 2017-2018

Продюсер: Скотт Бак

Мільярдер Денні Ренд повертається до Нью-Йорка після того, як його 15 років вважали загиблим, сповнений рішучості повернути собі компанію та спадщину своєї родини. Але коли він виявляє зловісну змову, в якій замішані його друзі дитинства та містичне місто К'ун-Лун, він повинен використати свої навички бойових мистецтв та силу Залізного кулака, щоб урятувати становище.

Джессіка Джонс

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Супергеройський, Драма, Злочин

Країна: США

Тривалість: 3 сезони, 39 епізодів

Рік: 2015-2019

Продюсер: Мелісса Розенберг

Травмована своїм минулим супергероя та контролем розуму лиходія Кілгрейва, приватний детектив Джессіка Джонс намагається відновити своє життя та кар'єру в Нью-Йорку. Але коли з'являються нові погрози, включаючи зловісну ІГГ та могутню Тріш Вокер, вона має протистояти своїм демонам і боротися за справедливість.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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