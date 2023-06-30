Найкращі п'ять сімейних фільмів останніх років: сподобаються всім членам родини

Ви шукаєте фільми для домашнього перегляду з близькими? UAportal зібрав топ п'ять найкращих сімейних фільмів 2018-2019 рр. Ці кінострічки точно сподобаються всім членам вашої родини.

"Суперсімейка 2"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 58хв

Рік: 2018

Продюсер: Джон Лассетер

У цьому довгоочікуваному сиквелі сім'я Парр змушена поєднувати свої супергеройські обов'язки із сімейним життям. Водночас містер Боб бере на себе всі труднощі батьківського виховання і виявляє, що дитина сім'ї, Джек-Джек, має власні суперздібності.

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"Мері Поппінс повертається"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Комедія, Сімейний, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 2год 10хв

Рік: 2018

Продюсер: Роб Маршалл, Джон Делука

Цей фільм є продовженням кінострічки "Мері Поппінс" 1964 року. У центрі сюжету – Мері Поппінс, яка повертається до сім'ї Бенкс, щоб допомогти їй оговтатися після особистої втрати. За допомогою ліхтарника Джека, чарівниця відправляє Бенксів у подорож.

"Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі"

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 52хв

Рік: 2018

Продюсер: Річ Мур, Філ Джонстон

У цьому сиквелі фільму "Ральф проти інтернету", Ральф та Ванілопа мають вирушити в інтернет, щоб знайти запасну частину для відеогри дівчини. По дорозі вони зустрічають нових друзів та небезпеки у величезній та захопливій мережі.

"Як приборкати дракона 3: Прихований світ"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Анімація, Екшн, Пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 44хв

Рік: 2019

Продюсер: Бонні Арнольд

У цій завершальній частині трилогії, Гикавка та Беззубик мають протистояти новій загрозі для свого селища та спільноти драконів. Принагідно хлопець дізнається про існування прихованого світу драконів. Він повинен вирішити, чи захищатиме його, чи ризикуватиме втратити все, що він любить.

"Дамбо"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Пригоди, Сімейний, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 1год 52хв

Рік: 2019

Продюсер: Тім Бертон

У цьому рімейку класичного діснеївського фільму, власник цирку Макс Медічі, доручає колишній зірці Холту Фаррієру та його дітям дбати про новонароджене слоненя з величезними вухами. Коли виявляється, що Дамбо вміє літати за допомогою вух, жорстокий підприємець хоче використати таланти слона у своїх корисливих цілях.

Раніше, UaPortal порекомендував найкращі фантастичні фільми 2018 року.

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