Найкращі нові фільми про інопланетне вторгнення: пориньте у страшні історії

UAportal підготував список найкращих фільмів про інопланетне вторгнення, що вийшли в період з 2018 по 2021 рік.

Фільми про вторгнення інопланетян завжди були найпопулярнішим жанром у кіно. Ці фільми досліджують можливість існування позаземного життя та те, як люди відреагують на їхню появу.

Хижак

Рейтинг IMDB: 5.3

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Відео дня

Країна: США

Тривалість: 1год 47хв

Рік: 2018

Продюсер: Джон Девіс

Фільм "Хижак" розповідає про групу колишніх солдатів та вченого, які мають зупинити інопланетного хижака, який убиває мирних жителів. Незабаром команда виявляє, що хижак генетично удосконалив себе за допомогою ДНК інших видів, що робить його ще небезпечнішим, ніж будь-коли.

Вимирання

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Екшн, Драма, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 35хв

Рік: 2018

Продюсер: Тодд Ліберман

"Вимирання" – це постапакаліптичний фільм про батька, якому постійно сняться кошмари про вторгнення інопланетян. Коли прибульці справді прибувають, він має боротися за порятунок своєї сім'ї та решти людства. У міру розвитку сюжету він дізнається шокуючу правду про прибульців та їх наміри.

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Битва за Землю

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Драма, Наукова фантастика, Трилер

Країна: США

Тривалість: 1год 49хв

Рік: 2019

Продюсер: Руперт Вайатт

Дія фільму "Битва за Землю" відбувається у районі Чикаго, який уже десять років окуповано інопланетними силами. Історія розповідає про молоду людину, яка стає учасником руху опору проти прибульців. У міру того, як опір набирає сили, молодий чоловік та його союзники повинні пройти через небезпечне павутиння брехні та обману, щоб досягти своїх цілей.

Кохання та монстри

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 49хв

Рік: 2020

Продюсер: Шон Леві

"Кохання та монстри" – це постапокаліптичний фільм про молоду людину, яка вирушає в небезпечну подорож, щоб возз'єднатися зі своєю дівчиною після того, як монстри захопили світ. По дорозі він зустрічає нових друзів та союзників, які допомагають йому у його пошуках.

Пролом

Рейтинг IMDB: 4.4

Жанр: Екшн, Наукова фантастика

Країна: США, Канада

Тривалість: 1год 32хв

Рік: 2020

Продюсер: Корі Лардж

Дія фільму "Пролом" відбувається на космічному кораблі, який перевозить останніх жителів Землі на нову планету. Коли на борту корабля виявляється інопланетний паразит, екіпаж повинен боротися за його знищення, доки він не знищив їх усіх. Коли ситуація виходить з-під контролю, екіпаж виявляє, що реальною загрозою може бути ще зловісніше.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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