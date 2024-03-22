Найкращі мелодрами кінця 2010-х років: ці фільми розчулять ваше сердце

Запрошуємо у світ мелодрам зі стрічками, знятими в період з 2015 по 2019 рік. UAportal підготував добірку найкращих історій, які залишаться у пам'яті надовго.

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"Пальми в снігу"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Мелодрама, романтика

Країна виробництва: Іспанія

Тривалість: 163 хвилини

Рік виробництва: 2015

Ім'я режисера: Фернандо Гонсалес

"Пальми в снігу" запрошує глядачів у епічну подорож, де дві переплетені історії кохання розгортаються в різні часові періоди. Знята на тлі приголомшливого пейзажу африканського острова Біоко та засніжених гір Європи, ця мелодрама досліджує складнощі розбитого серця, пристрасті та самопізнання.

"Ілюзія кохання"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Мелодрама, романтика

Країна виробництва: Франція, Бельгія, Канада

Тривалість: 120 хвилин

Рік виробництва: 2016

Ім'я режисера: Ніколь Гарсія

"Ілюзія кохання" – це захоплююча історія Габріель, пристрасної жінки, яка застрягла у невдалому шлюбі і вирушає у подорож самопізнання та забороненого кохання. На тлі оздоровчих центрів після Другої світової війни та захоплюючих пейзажів французьких Альп ця заворожуюча мелодрама чудово зображує бажання, боротьбу та пошуки свободи Габріель.

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"Гора між нами"

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Жанр: Мелодрама, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 112 хвилин

Рік виробництва: 2017

Ім'я режисера: Хані Абу-Ассад

У фільмі "Гора між нами" двоє незнайомців опиняються разом у віддаленій пустелі після трагічної авіакатастрофи. Здолавши підступні умови і зіткнувшись з несподіваними викликами, вони розвивають глибокий зв'язок, який виходить за межі дружби і розпалює сильне кохання. У цій історії переплітаються теми виживання, кохання та самопізнання на фоні вражаючої краси природи.

"У полоні стихії"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Мелодрама, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 96 хвилин

Рік виробництва: 2018

Ім'я режисера: Бальтасар Кормакур

"У полоні стихії" – це захоплива правдива історія про виживання та стійкість. Тамі, молода жінка з пристрастю до пригод, опиняється в епіцентрі катастрофічного урагану під час плавання Тихим океаном. Поки вона бореться за своє життя, у неї прокидаються спогади про бурхливий роман з нареченим Річардом, що додає глибини та емоційної насиченості цій дивовижній історії про кохання та виживання.

"Маленькі жінки"

Рейтинг IMDb 7.8/10

Жанр: Мелодрама, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 135 хвилин

Рік виробництва: 2019

Ім'я режисерки: Ґрета Ґервіґ

"Маленькі жінки" вдихають життя в улюблений класичний роман Луїзи Мей Олкотт у сліпучому та сучасному переказі. Знятий на фоні Америки часів Громадянської війни, фільм розповідає про життя енергійних сестер Марч, їхні амбіції та шлях до незалежності. Ця дивовижна мелодрама присвячена сестринству, коханню та перемозі над очікуваннями суспільства.

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