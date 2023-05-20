Найкращі комедійні серіали 2016-21 років гарантовано піднімуть настрій

UAportal підготував список найкращих комедійних серіалів 2016-2021 років із високим рейтингом IMDB. Ці серіали пропонують унікальні сюжетні лінії та жанри.

У кращому світі

Рейтинги IMDB: 8,2

Жанр: комедія, драма, фентезі.

Тривалість: 4 сезони, 53 епізоди, по 22 хвилини кожен

Рік: 2016

Продюсер: Майкл Шур

"У кращому світі" розповідає про Елеонору Шеллстроп, яка після смерті потрапляє у потойбічний світ і з подивом виявляє, що її відправили до "Гарного місця". Однак невдовзі вона розуміє, що її відправили туди помилково, і намагається стати краще, щоб уникнути відправки до "Поганого місця".

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Бруклін 9-9

Рейтинги IMDB: 8,4

Жанр: комедія, кримінал

Країна: США

Тривалість: 8 сезонів, 153 епізоди, по 22 хвилини кожен

Рік: 2013

Продюсер: Майкл Шур, Ден Гур

"Бруклін 9-9" розповідає про детективи 99-ї дільниці поліції Нью-Йорка під керівництвом незрілого, але талановитого детектива Джейка Перальти. Серіал є комедійним підходом до жанру поліцейського розслідування.

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Дивовижна місіс Мейзел

Рейтинги IMDB: 8,7

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Тривалість: 4 сезони, 26 серій, 50-60 хвилин кожна

Рік: 2017

Продюсер: Емі Шерман-Палладіно, Деніел Палладіно

Дія серіалу відбувається в 1950-х роках і розповідає про Міріам "Мідж" Мейзел, домогосподарку, яка виявляє, що має талант до стендап-комедії після того, як її покинув чоловік. Серіал досліджує її шлях, коли дівчина женеться за своєю мрією, долаючи комедійні сцени серед представників чоловічої статі.

Метод Комінський

Рейтинги IMDB: 8,2

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Тривалість: 3 сезони, 22 серії, 25-30 хвилин кожна

Рік: 2018

Продюсер: Чак Лорре

"Метод Комінські" розповідає про старіючого актора Сенді Комінського, який керує акторською школою в Голлівуді. Серіал досліджує його стосунки з дочкою, найкращим другом та агентом, а також його учнями, поки він долає труднощі.

Статеве виховання

Рейтинги IMDB: 8,3

Жанр: комедія, драма

Країна: Велика Британія

Тривалість: 3 сезони, 24 епізоди, 45-55 хвилин кожен

Рік: 2019

Продюсер: Лорі Нанн

"Статеве виховання" розповідає про Отіса Мілберна, учня середньої школи, який, незважаючи на відсутність особистого досвіду в сексі, разом зі своєю непокірною однокласницею Мев відкриває в школі бізнес із надання сексуальних консультацій. Серіал досліджує теми дружби, любові та сексуальності, коли Отіс та його друзі проходять свій шлях через підлітковий вік.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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