Найкращі комедійні фільми 2006-07 років: готуйтеся добре посміятися

UAportal підготував список комедійних фільмів, що найбільш запам'ятовуються, знятих у період з 2006 по 2007 рік. Добірка з п'яти фільмів, які здобули широке визнання як критиків, так і глядачів.

Маленька міс Щастя

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Комедія, Драма

Країна: США

Тривалість: 1гдо 41хв

Рік: 2006

Продюсер: Девід Т. Френдлі, Пітер Сараф, Марк Тертлтауб

"Маленька міс Щастя" – це душевний та смішний фільм про неблагополучну сім'ю, яка вирушила у подорож на конкурс краси. У кожного члена сім'ї свої чудасії та проблеми, але вони об'єднуються, щоб підтримати наймолодшу з них, Олів, в її мрії стати Маленькою Міс Сонячне Світло.

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Трохи вагітна

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: США

Тривалість: 2год 9хв

Рік: 2007

Продюсер: Джадд Апатоу, Шона Робертсон

"Трішки вагітна" – це романтична комедія про малоймовірну пару, яка випадково завагітніла після сексу на одну ніч. У фільмі показані їхні спроби побудувати стосунки та підготуватися до батьківства, а також їхні різні стилі життя та цінності.

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Суперперці

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 53хв

Рік: 2007

Продюсер: Джадд Апатоу, Шона Робертсон

"Суперперці" – це смішний фільм про двох старшокласників, які вирушають на вечірку, де збираються випити спиртного. По дорозі вони стикаються з численними перешкодами та пригодами, включаючи зустрічі з поліцією та божевільним господарем вечірки.

Леза слави: Зірки на льоду

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Комедія, Спорт

Країна: США

Тривалість: 1год 33хв

Рік: 2007

Продюсер: Стюарт Корнфелд, Джон Джейкобс, Бен Стіллер

"Леза слави: Зірки на льоду" – це сатирична комедія про світ змагального фігурного катання. У ній розповідається про двох найлютіших суперників, які змушені об'єднатися і виступати в парі після того, як їм заборонили брати участь у поодиноких змаганнях. Фільм наповнений сміливими сценами та приголомшливими виступами.

Диявол носить Prada

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Комедія, Драма

Країна: США, Франція

Тривалість: 1год 49хв

Рік: 2006

Продюсер: Венді Файнерман

"Диявол носить Prada" – дотепний та захоплюючий фільм про молоду жінку, яка влаштовується на роботу помічницею вимогливого та тиранічного редактора модного журналу. У міру того, як вона орієнтується в жорстокому світі моди, вона отримує цінні уроки про себе та свої амбіції.

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