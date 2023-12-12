Кращі з кращих: Бренди годинників, які знає весь світ (фото)

UAportal підготував інформацію про чотири популярні бренди годинників. Від Rolex до Patek Philippe – ці відомі бренди зачаровують шанувальників своєю оригінальністю та елегантністю.

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Rolex

Rolex відомий своєю бездоганною якістю виготовлення, високою точністю та культовим дизайном. Маючи багату історію, починаючи з 1905 року, Rolex постійно випускає годинники, які поєднують в собі функціональність та елегантність, що робить їх дуже популярними серед любителів.

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Omega

Omega представила революційні технології, такі як перший в історії хронограф з автоматичним підзаводом та коаксіальний спуск. Компанія була заснована у Швейцарії в 1848 році. Завдяки елегантному дизайну та зв'язку з такими подіями, як Олімпійські ігри, компанія Omega завоювала широку популярність у всьому світі.

Tag Heuer

Tag Heuer, що посідає третю позицію у списку, відомий своїми вишуканими годинниками. Бренд був заснований в 1860 році і має потужну репутацію в галузі точних хронографів. Tag Heuer тісно пов'язаний з автоспортом, співпрацюючи з такими знаковими подіями, як перегони Формули-1.

Patek Philippe

Бренд був заснований у 1839 році і має давні традиції створення надзвичайно складних і витончених годинників. Patek Philippe часто вважаються предметами колекціонування. Прихильність бренду до інновацій та неперевершений досвід дозволили йому створювати шедеври, що відображають розкіш та витонченість.

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