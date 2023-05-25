Найкращі фільми-трилери 2003-07 років захоплюють неймовірним сюжетом

UAportal підготував список найкращих фільмів-трилерів, знятих у період з 2003 по 2007 рік. Ці фільми отримали визнання критиків та нагороди за захоплюючі сюжети, напружені сцени та вражаючу гру акторів.

Відступники

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Трилер/Кримінал

Країна: США

Тривалість: 2год 31хв

Рік: 2006

Продюсер: Бред Пітт, Бред Грей, Грем Кінг

"Відступники" – це кримінальний трилер, який розповідає історію двох чоловіків, які намагаються впровадитись у мафію. Біллі Костіган (Леонардо Ді Капріо) – поліцейський під прикриттям, який впровадився в організацію сумнозвісного боса мафії Френка Костелло (Джек Ніколсон).

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Тим часом Колін Салліван (Мет Деймон) – молодий поліцейський, якого Костелло готує стати його "кротом" у поліцейському управлінні. У той час як обидва чоловіки намагаються розкрити особистості один одного, напруга наростає до кульмінації, що шокує, від якої перехопить дихання.

Престиж

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Трилер/Драма

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 2год 10хв

Рік: 2006

Продюсер: Крістофер Нолан, Емма Томас

"Престиж" – це психологічний трилер, що досліджує світ фокусників та ілюзіоністів. Сюжет обертається навколо двох фокусників-суперників, Альфреда Бордена (Крістіан Бейл) та Роберта Анжера (Хью Джекман), які вступають у жорстоке суперництво, яке веде їх небезпечним шляхом одержимості та помсти. Намагаючись перевершити один одного у своїх магічних уявленнях, вони починають використовувати все більш небезпечні та смертоносні методи для досягнення своїх цілей, що призводить до приголомшливої кульмінації, яка залишить у шоці.

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Зодіак

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Трилер/Кримінал

Країна: США

Тривалість: 2год 37хв

Рік: 2007

Продюсер: Майк Медовий, Арнольд В. Мессер, Бред Фішер

"Зодіак" – це кримінальний трилер, заснований на реальній історії вбивці Зодіаку, який тероризував район затоки Сан-Франциско наприкінці 1960-х та на початку 1970-х років. Історія розповідає про розслідування, яке ведуть два детективи, Девід Тоски (Марк Руффало) та Вільям Армстронг (Ентоні Едвардс), намагаючись розкрити справу та зловити вбивцю. У міру того, як знущальні листи вбивці в пресу стають дедалі більшими, детективи стають одержимими цією справою, що призводить до напруженої і захоплюючої розв'язки.

Дитя людське

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Трилер/Драма

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 1год 49хв

Рік: 2006

Продюсер: Марк Абрахам, Ерік Ньюман, Хіларі Шор, Ієн Сміт

"Дитино людське" – це антиутопічний трилер, дія якого відбувається у світі, де жінки стали безплідними, а людській расі загрожує вимирання. Історія розповідає про подорож колишнього активіста Тео Фарона (Клайв Оуен), якому доручено допомогти молодій жінці, яка завагітніла чудовим чином. У ході подорожі небезпечним і хаотичним світом, повним насильства і відчаю, їм доводиться долати підступні перешкоди і боротися з деспотичними силами, які хочуть захопити жінку і використовувати її у своїх цілях.

Ультиматум Борна

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Трилер/Дія

Країна: США, Німеччина

Тривалість: 1год 55хв

Рік: 2007

Продюсер: Френк Маршалл, Патрік Кроулі, Пол Л. Сандберг

"Ультиматум Борна" – це захоплюючий трилер, в якому розповідається історія Джейсона Борна (Мет Деймон), колишнього оперативника ЦРУ, який втратив пам'ять і намагається розкрити своє минуле. Наввипередки з часом він намагається розкрити правду про свою особистість і про людей, які хочуть його смерті, але при цьому доводиться вислизати від невблаганного агента ЦРУ, який має намір зупинити його за всяку ціну.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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