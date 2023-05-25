Найкращі фільми про подорожі в часі допоможуть приємно провести вечір

Фільми про подорожі завжди були популярним жанром серед кіноглядачів. UAportal підготував список з п'яти найкращих фільмів про подорожі у часі за період з 2010 по 2015 рік, які відправлять вас у захоплюючу пригоду у часі.

початок

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 148 хв

Рік: 2010

Продюсер: Крістофер Нолан

"Початок" – це фільм про подорожі в часі, що досліджує глибини людського розуму. Фільм розповідає про Будинок Коббе, досвідченого злодія, який краде корпоративні секрети, проникаючи у підсвідомість своїх жертв. Його наймають для виконання протилежного завдання – запровадити ідею у свідомість генерального директора.

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Будинок та його команда вирушають у небезпечну подорож у світ снів, де вони мають пройти через різні рівні свідомості, щоб виконати свою місію. Додому доводиться зіткнутися з власними демонами і примиритися зі своїм непростим минулим.

Бойфренд з майбутнього

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Комедія, Драма, Фентезі

Країна: Велик Британія

Тривалість: 123 хв

Рік: 2013

Продюсер: Річард Кертіс

"Бойфренд з майбутнього" – це душевний фільм про подорожі в часі, що досліджує силу кохання та сім'ї. Фільм розповідає про Тіму, молоду людину, яка виявляє, що має здатність подорожувати в часі.

Він вирішує використати свою здатність, щоб знайти справжнє кохання і отримати максимум користі зі свого життя. Однак незабаром він розуміє, що зміна минулого може призвести до непередбачених наслідків, і йому доводиться навчитися балансувати між своїми бажаннями та потребами своїх близьких.

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Грань майбутнього

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Екшн, Наукова фантастика

Країна: США, Канада

Тривалість: 113 хв

Рік: 2014

Продюсер: Даг Ліман

"Грань майбутнього" – це захоплюючий фільм про подорожі в часі, в якому Вільям Кейдж, солдат, який потрапив у петлю під час інопланетного вторгнення. З кожною ітерацією він набуває все більше досвіду та знань про тактику ворога, і використовує це у своїх інтересах, щоб спробувати врятувати світ. По дорозі він зустрічає товариша по службі Риту Вратаскі, яка також пережила петлю часу і допомагає йому в його місії.

Патруль часу

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Екшн, Драма, Наукова фантастика

Країна: Австралія

Тривалість: 97 хв

Рік: 2014

Продюсер: Майкл Спіріг, Пітер Спіріг

"Патруль часу" – це вражаючий уяву фільм про подорожі в часі, в якому досліджується концепція долі та особистості. Фільм розповідає про тимчасового агента, який подорожує у часі, щоб запобігти злочинам до того, як вони відбудуться.

Його відправляють на останнє завдання – зупинити терориста, відомого як шипучий бомбардувальник. Все приймає драматичний оборот, коли він зустрічає таємничу людину, яка зберігає ключ до її власної особистості.

Інтерстеллар

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Пригоди, Драма, Наукова фантастика

Країна: США, Велика Британія, Канада

Тривалість: 169 хв

Рік: 2014

Продюсер: Крістофер Нолан

"Інтерстеллар" – це епічний фільм про подорож у часі, який досліджує глибини космосу та людський стан. Фільм розповідає про групу астронавтів, які подорожують червоточиною у пошуках нового будинку для людства.

Дорогою їм доводиться зіткнутися з труднощами міжзоряної подорожі та суворими реаліями космосу. Вони також стикаються з ефектом уповільнення часу, що означає, що для них час протікає інакше, ніж для людей на Землі. Фільм порушує глибокі питання про природу часу, простору та людського існування.

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