Найкращі фільми про подорожі в часі: пориньте в незабутню іторію

UAportal підготував добірку з п'яти найкращих фільмів про подорожі в часі, зняті у 2017-2021 роках. У статті будуть детально описані рейтинги IMDB, жанри, країни, тривалість, роки виробництва та продюсери кожного фільму.

Довод

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Подорож у часі/Дія/Науково-фантастичний

Країна: США/Велика Британія

Тривалість: 150 хвилин

Рік: 2020

Продюсер: Крістофер Нолан

У 2021 році "Довід" отримав премію "Оскар" за найкращі візуальні ефекти. Фільм також був номінований за найкращий дизайн та найкращий звук.

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"Довід" – це бойовик про подорож у часі, в якому головному герою (Джон Девід Вашингтон) доручено запобігти Третьій світовій війні шляхом подорожі в часі, щоб зупинити торговця зброєю на ім'я Сатор (Кеннет Брана).

Зависнути в Палм-Спрінгс

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Подорож у часі / Комедія

Країна: США

Тривалість: 90 хвилин

Рік: 2020

Продюсер: Енді Семберг

Фільм "Зависнути в Палм-Спрінгс" отримав Суперпремію Critics' Choice у номінації "Найкращий науково-фантастичний/фентезійний фільм 2021 року". Фільм також був номінований на премію BAFTA за найкращий оригінальний сценарій.

"Зависнути в Палм-Спрінгс" - романтична комедія, в якій двоє гостей весілля (Енді Семберг та Крістін Міліоті) потрапляють у петлю часу, переживаючи один і той же день знову і знову.

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Побачимося вчора

Рейтинг IMDB: 5.9

Жанр: Подорож у часі/Драма

Країна: США

Тривалість: 84 хвилини

Рік: 2019

Продюсер: Спайк Лі

"Побачимося вчора" – драма, в якій двоє старшокласників (Іден Дункан-Сміт та Данте Кричлоу) винаходять машину часу, щоб врятувати життя друга, вбитого поліцією.

Пастка часу

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Подорож у часі/Пригоди

Країна: США

Тривалість: 87 хвилин

Рік: 2017

Продюсер: Марк Денніс та Бен Фостер

"Пастка часу" – пригодницький фільм, у якому група студентів досліджує систему печер та виявляє портал у минуле.

Грань часу

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Подорож у часі / Жахи

Країна: США

Тривалість: 102 хвилини

Рік: 2019

Продюсер: Майкл Мендельсон

Фільм "Грань часу" отримав нагороду за найкращий фільм жахів на Fangoria Chainsaw Awards 2020.

Фільм жахів "Грань часу" – це історія про те, як два парамедики (Ентоні Маккі та Джеймі Дорнан) стикаються з дивними та смертельно небезпечними явищами під час розслідування серії смертей, пов'язаних із новим авторським наркотиком.

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