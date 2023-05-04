Найкращі фільми про подорожі в часі: пориньте в незабутню іторію
UAportal підготував добірку з п'яти найкращих фільмів про подорожі в часі, зняті у 2017-2021 роках. У статті будуть детально описані рейтинги IMDB, жанри, країни, тривалість, роки виробництва та продюсери кожного фільму.
Довод
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Подорож у часі/Дія/Науково-фантастичний
Країна: США/Велика Британія
Тривалість: 150 хвилин
Рік: 2020
Продюсер: Крістофер Нолан
У 2021 році "Довід" отримав премію "Оскар" за найкращі візуальні ефекти. Фільм також був номінований за найкращий дизайн та найкращий звук.
"Довід" – це бойовик про подорож у часі, в якому головному герою (Джон Девід Вашингтон) доручено запобігти Третьій світовій війні шляхом подорожі в часі, щоб зупинити торговця зброєю на ім'я Сатор (Кеннет Брана).
Зависнути в Палм-Спрінгс
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Подорож у часі / Комедія
Країна: США
Тривалість: 90 хвилин
Рік: 2020
Продюсер: Енді Семберг
Фільм "Зависнути в Палм-Спрінгс" отримав Суперпремію Critics' Choice у номінації "Найкращий науково-фантастичний/фентезійний фільм 2021 року". Фільм також був номінований на премію BAFTA за найкращий оригінальний сценарій.
"Зависнути в Палм-Спрінгс" - романтична комедія, в якій двоє гостей весілля (Енді Семберг та Крістін Міліоті) потрапляють у петлю часу, переживаючи один і той же день знову і знову.
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Побачимося вчора
Рейтинг IMDB: 5.9
Жанр: Подорож у часі/Драма
Країна: США
Тривалість: 84 хвилини
Рік: 2019
Продюсер: Спайк Лі
"Побачимося вчора" – драма, в якій двоє старшокласників (Іден Дункан-Сміт та Данте Кричлоу) винаходять машину часу, щоб врятувати життя друга, вбитого поліцією.
Пастка часу
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Подорож у часі/Пригоди
Країна: США
Тривалість: 87 хвилин
Рік: 2017
Продюсер: Марк Денніс та Бен Фостер
"Пастка часу" – пригодницький фільм, у якому група студентів досліджує систему печер та виявляє портал у минуле.
Грань часу
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Подорож у часі / Жахи
Країна: США
Тривалість: 102 хвилини
Рік: 2019
Продюсер: Майкл Мендельсон
Фільм "Грань часу" отримав нагороду за найкращий фільм жахів на Fangoria Chainsaw Awards 2020.
Фільм жахів "Грань часу" – це історія про те, як два парамедики (Ентоні Маккі та Джеймі Дорнан) стикаються з дивними та смертельно небезпечними явищами під час розслідування серії смертей, пов'язаних із новим авторським наркотиком.
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