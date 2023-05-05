5 кращих детективних фільмів, які змусять глядачів поринути у загадки сюжету

Детективні фільми – популярний жанр, який розважає глядачів упродовж десятиліть. Завдяки заплутаним сюжетам та хитромудрим поворотам вони тримають глядачів у напрузі до самого кінця. UAportal підготував список найкращих детективних фільмів, знятих у період з 2003 по 2007 рік.

Зодіак

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Детектив, Трилер

Країна: США

Тривалість: 2год 37хв

Рік: 2007

Продюсер: Бредлі Дж. Фішер, Девід Фінчер, Джеймс Вандербільт

"Зодіак" заснований на справжній історії серійного вбивці, який тероризував Сан-Франциско у 1960-70-х роках. Фільм розповідає про розслідування, яке ведуть два детективи, Девід Тоски та Вільям Армстронг, і карикатурист Роберт Грейсміт, який стає одержимою цією справою. Йдучи слідом убивці, вони виявляються втягнутими в небезпечну гру в кішки-мишки, яка ставить під загрозу їхньому життю.

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Престиж

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Детектив, Трилер

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 2год 10хв

Рік: 2006

Продюсер: Крістофер Нолан, Аарон Райдер, Емма Томас

"Престиж" – це історія про двох суперників фокусників, Роберта Анже та Альфреда Бордена, які не зупиняться ні перед чим, щоб перевершити один одного. Коли одна з їхніх ілюзій іде страшенно неправильно, вони стають одержимі жагою помсти, яка веде їх шляхом обману, зради та вбивства.

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Відступники

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Детектив, Кримінал, Драма

Країна: США, Гонконг

Тривалість: 2год 31хв

Рік: 2006

Продюсер: Бред Пітт, Бред Грей, Грем Кінг

"Відступники" – це кримінальний трилер, дія якого відбувається у Бостоні та обертається навколо ірландсько-американської мафії та поліцейського управління. У фільмі два офіцери під прикриттям, один із яких працює на мафію, а інший – на поліцію, намагаються розкрити особи один одного. У міру наростання напруги їм доводиться робити небезпечний для життя вибір, який зрештою визначить їхню долю.

Поцілунок навиліт

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Детектив, Комедія, Кримінал

Країна: США

Тривалість: 1год 43хв

Рік: 2005

Продюсер: Джоел Сільвер

"Поцілунок навиліт" – комедійний детективний фільм про дрібного злодюжку Гаррі Локхарта, який потрапляє на прослуховування для голлівудського фільму і грає детектива. Коли він зустрічає приватного детектива Гей Перрі, вони об'єднуються, щоб розкрити таємницю вбивства, яка веде їх небезпечним шляхом.

Не спійманий – не злодій

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Детектив, Кримінал, Трилер

Країна: США

Тривалість: 2год 9хв

Рік: 2006

Продюсер: Брайан Грейзер

"Не спійманий – не злодій" – це фільм про пограбування банку у Нью-Йорку. Детектив, який веде цю справу, Кіт Фрейзер, повинен перехитрити організатора пограбування Далтона Рассела, який, здається, завжди на крок попереду. У міру того, як ставки стають все вищими, межі між добром і злом розмиваються, а істину стає все важче розкрити.

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