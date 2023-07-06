Найкращі детективні фільми з несподіваними поворотами сюжету: фінал важко передбачити
Детективи ніколи не залишали байдужими ні дорослих, ні дітей. Несподівані повороти, цікаві загадки, таємничі події, містичні вбивства – усе це є невіддільними частинами їхніх сюжетів. UAportal склав список найкращих детективів, фінал яких важко передбачити.
"Ножі наголо"
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Детектив
Країна: США
Тривалість: 130 хвилин
Рік: 2019
Продюсер: Рем Бергман, Раян Джонсон
Фільм розповідає про розслідування смерті голови заможної родини. Поки детективи намагаються дійти до істини, члени сім'ї стають підозрюваними, і сюжет закручується дедалі більше.
"Дівчина у павутинні"
Рейтинг IMDB: 6.1
Жанр: Детектив
Країна: США
Тривалість: 117 хвилин
Рік: 2018
Продюсер: Скотт Рудін, Емі Паскаль, Елізабет Кантільйон
Це психологічний трилер про Лісбет Саландер, яка намагається завадити групі хакерів вкрасти небезпечну комп'ютерну програму. Застосунок може отримати доступ до ядерних кодів світу, а потім зловмисники хочуть використати цю інформацію з лихою метою. Намагаючись з'ясувати особистість хакера, Саландер розуміє, що їй, можливо, доведеться зіткнутися зі своїм минулим.
"Енола Холмс"
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Детектив
Країна: США, Великобританія
Тривалість: 123 хвилини
Рік: 2020
Продюсер: Мері Парент, Алекс Гарсія
Сюжет розгортається навколо молодшої сестри Шерлока Холмса, яка вирушає на пошуки своєї зниклої матері. Приїжджаючи до Лондона і розгадуючи залишені мамою підказки, Енола розуміє, що їй загрожує серйозна небезпека.
"Пасажир"
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Детектив
Країна: США, Великобританія, Франція
Тривалість: 105 хвилин
Рік: 2018
Продюсер: Ендрю Рона, Алекс Гайнеман
Головного героя трилера, колишнього офіцера поліції, під час поїздки додому втягнули в змову. Намагаючись з'ясувати правду, він розуміє, що його життя та життя пасажирів поїзда перебувають у небезпеці.
"Загадкове вбивство"
Рейтинг IMDB: 6.0
Жанр: Детектив
Країна: США
Тривалість: 97 хвилин
Рік: 2019
Продюсер: Адам Сендлер, Аллен Коверт
У центрі уваги – історія подружньої пари, яку під час відпустки втягнули в розслідування вбивства. Закохані вирішили розкрити справу самостійно, аби довести власну невинність.
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