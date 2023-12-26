Краще прибрати: Які речі псують інтер'єр в оселі

Незважаючи на використання високоякісних матеріалів та вишуканого оздоблення, ремонт будинку іноді може мати непривабливий вигляд. Це може бути пов'язано з різними деталями, які ненавмисно знижують загальну візуальну привабливість. UAportal розповідає, які речі краще прибрати з оселі.

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1. Штори

Одним з найважливіших аспектів, який суттєво впливає на атмосферу будь-якого простору, є якість і довжина штор. Щоб передати атмосферу вишуканості, обирайте штори на всю довжину, які спадають від стелі до підлоги. Довжина підсилює відчуття простору і підвищує загальну елегантність інтер'єру. І навпаки, штори, що не досягають підлоги, можуть ненавмисно створити ілюзію низьких стель і відволікти увагу від інших елементів.

2. Покривала

Пройшли ті часи, коли дивани прикрашали застарілими і недоречними покривалами. Намагаючись додати креативу в дизайн інтер'єру, багато власників будинків несвідомо перетворюють сучасний диван на пережиток минулого, драпіруючи його яскравими покривалами та вишитими мереживними фіранками.

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3. Непривабливі дроти та фурнітура

Непривабливий вигляд безладно розкиданих по підлозі дротів значно погіршує загальну естетику кімнати. Щоб виправити це, сховайте дроти за сітками або екранами, щоб візуально змінити простір. Крім того, ретельно підібрана відповідна фурнітура може додати нотку унікальності та яскравості, миттєво оживляючи інтер'єр.

4. Безлад

Неналежна організація може зіпсувати навіть найдорожчі речі у вашому домі. Погано організований простір ускладнює підтримання чистоти та порядку. Забезпечивши ефективну організацію простору, оселя миттєво перетворюється на привабливий притулок розкоші та комфорту.

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