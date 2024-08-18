Літературна майстерність за межами кордонів: 7 цікавих фактів про Жуля Верна

UAportal розповідає, що Жюль Верн, французький письменник, широко відомий як видатна постать у пригодницькій літературі. Хоча деякі з його книг були розраховані на юних читачів, він також заглиблювався у більш серйозні твори. Проте всі його літературні починання об'єднує спільна риса – непохитна пристрасть до подорожей і досліджень, що пронизує саму суть його оповідань.

1. У 11-річному віці письменник-початківець рішуче захопився мандрівками. Він здійснив зухвалу втечу з дому, шукаючи пригод на борту корабля, що прямував до Індії. Проте батьки вчасно втрутилися і поклали край цій юнацькій витівці.

2. На відміну від традиційного образу письменника, який часто працює в межах свого дому, Жюль Верн протягом життя здійснював великі подорожі, черпаючи звідти глибоке натхнення.

3. Безстрашний автор володів не однією, а трьома яхтами, що свідчить про його тягу до досліджень і морських просторів.

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4. Літературна майстерність Жуля Верна вийшла за межі культурних кордонів: його твори були перекладені 148 мовами і видані в багатьох країнах світу.

5. Жуль Верн занурювався в письменницьку діяльність, присвячуючи своєму ремеслу вражаючі п'ятнадцять-шістнадцять годин на день.

6. На тлі своїх досягнень, письменник також зіткнувся з опозицією. Один з його найвідоміших творів, "Подорож до центру Землі", у 19 столітті наштовхнувся на шалений спротив релігійних авторитетів. Як наслідок, цей надзвичайний роман був заборонений у багатьох імперіях, оскільки духовенство вважало його зазіханням на релігійні принципи.

7. Жуль Верн і його дружина взяли на виховання двох прийомних дітей, що свідчить про його співчутливу натуру, яка не обмежувалася літературною творчістю.

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