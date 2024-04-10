Лимон у кожному домі: цікаві способи його використання у побуті

UAportal підготував добірку простих і екологічних порад щодо використання лимонів у побуті. Відкрийте для себе прості та практичні лайфхаки, які можуть внести зручність у повсякденну рутину кожної господині.

Засіб для кухні

Мікрохвильову піч можна без особливих зусиль очистити, нагріваючи суміш води та лимонного соку протягом 5 хвилин, після чого потрібно витерти ганчіркою.

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Прання

Для відбілювання речей і видалення стійких плям досить ефективним є додавання 1/2 склянки лимонного соку в цикл прання з порошком.

Відновлення потьмянілої міді

Лимони також можна використовувати для відбілювання потьмянілих мідних предметів на кухні. Розріжте лимон навпіл, посипати зріз сіллю, а потім втирайте його безпосередньо в потьмянілу частину.

Універсальний засіб

Підтримуйте блиск дерев'яних меблів, обробляючи їх сумішшю лимонного соку й оливкової олії, а потім протирайте серветкою. Також ви можете запобігти проникненню мурашок у дім, розпорошуючи сік лимона і воду навколо місць входу, таких як підвіконня і дверні пройоми. Цей запах відлякуватиме шкідників.

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