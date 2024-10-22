Лінивий вишневий медівник: рецепт
Ну майже лінивий - без розкачування коржів.
До рецепту:
Коржі 8 шт діаметр ~ 20см
240г меду
120г масла
10г соди
4 яйця (200г)
100г цукру
300г борошна
Крем:
500г сметани 20%
350г вершків 35%
80г цукру
Трішки лимонного соку
180г вишні с/м
35г цукру
10г кукурудзяного крохмалю
Приготування:
Мед та вершкове масло розігріваю у сотейнику. Як стане гаряче та почне пінитися трохи карамелізую, знімаю з вогню, додаю соду і швидко перемішую і одразу додаю у яйця що збиваються
- поки мед гріється починаю збивати яйця з цукром у гарну піну, і як мед готовий тоненькою цівкою додаю його у чашу міксера.
- як все перемішалося у декілька прийомів та за допомогою вінчика вмішую борошно.
- тісто досить тягнуче виходить.
Викладаю тісто на пергамент приблизно діаметром 18+ см ( 2 шт на лист) і випікаю приблизно 6 хвилин при 180 градусах.
готові гарячі коржі більшого розміру, тому можу трохи підрівняти їх формою, а обрізь ще підсушити на крихту.
КРЕМ:
У сметану додаю цукор і лимонний сік, перемішую і за 5 хв як цукор розчиниться ☺️додаю збиті вершки. Таким чином в мене густий смачний крем.
Заздалегідь дістаю вишню, розморожую іі, збиваю блендером з цукром, додаю крохмаль і доводжу до кипіння - маса стає густою. Охолоджую!
Збираю корж, кладу на нього 1/8 крему, 1/7 вишневого "кисілю" і так до самого верху. На верхній корж крем не кладу, залишками можна обмазати боки, як торт постоїть обсипати його крихтою.
Нехай смакує!