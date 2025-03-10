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Ліниві вареники із згущеним молоком: ідеальний сніданок
Ідеальний сніданок? Той, що готується швидко, а смакує, як у дитинстві
Ці вареники — саме такі: ніжні, з кокосовою ноткою.
Інгредієнти:
• Сир кисломолочний — 350 г;
• Кокосова стружка — 2 ст. л;
• Борошно пшеничне — 2 ст. л;
• Цукор — 1 ст. л;
• Згущене молоко ПМКК — 4 ст. л + для начинки;
• Йогурт без цукру — 100 г;
• Вершковий сир — 100 г.
Спосіб приготування:
1. Сир перебити в блендері або перетерти через сито.
2. Додати кокосову стружку, борошно, цукор і згущене молоко. Замісити тісто.
3. Сформувати невеликі кульки, всередину кожної покласти трохи вареного згущеного молока.
4. Опустити у підсолену киплячу воду й варити 5 хвилин.
5. Змішати йогурт, вершковий сир і згущене молоко до кремової консистенції.