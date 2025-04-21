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Ліниві суши: можна готувати щодня
Якби я знав раніше, що суші — це так просто, то готував би їх кожен день.
• Рис відварений — 200 г;
• Рисовий оцет — 1 ст.л;
• Сіль — 0,5 ч.л;
• Цукор — 0,5 ч.л;
• Огірок — 1 шт;
• Лосось с/с — 100 г;
• Крем-сир — 100 г;
• Кунжут чорний — 1 ч.л;
• Імбир маринований і васабі для подачі.
Приготування:
1. Нарізаємо рибу та огірок
2. У відварений рис додаємо оцет, сіль і цукор. Дрібно нарізаємо норі і перемішуємо
3. Беремо форму для льоду або контейнер для яєць (так, ще один лайфхак)
Викладаємо харчову плівку і формуємо суші!
4. Рибка + крем-сир + огірок + рис з норі
5. Відправляємо в холодильник а далі перевертаємо форму, дістаємо суші і насолоджуємося.