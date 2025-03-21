Лахмаджун або арабська ''піца'' — тонке тісто із м’ясним фаршем зверху

Лахмаджун

Або, як ще кажуть, турецька, вірменська чи арабська "піца" — тонке тісто із м’ясним фаршем зверху.

Тож до рецепту (на 2 шт.):

450 г яловичого фаршу

пів перцю чилі

3 зубчики часнику

0,5 червоної цибулі

15 г кінзи

15 г петрушки

20 г адигейської солі

1 шт. перцю капія (солодкого)

40–50 г томатної пасти

Тісто:

330 г борошна

12 г свіжих дріжджів

200 г води

15 г олії

8 г солі

15 г цукру

5 г чорного кунжуту

1 жовток для змащування

Готую начинку. Я взяв уже рублений яловичий фарш, додав посічений часник, цибулю, зелень, гострий та солодкий перець і, звісно, готову адигейську сіль. Усе добре посік руками і наприкінці додав томатне пюре! (Думаю, можна зробити вдома трішки швидше у кухонному комбайні ).

Окремо приготував просте тісто. Варто почати з нього: просто змішати всі інгредієнти, замісити м’яке тісто, дати постояти близько години і розділити на 2 частини.

Трішки розвалювати і в всередину покласти м’ясну начинку.

Обережно защипую, підсипаю борошном і розкачую у тонкий шар. Роблю це з перервами, щоб тісто встигало відпочити та рівномірно розтягувалося.

Коли лахмаджун тонко розкачаний, зверху роблю красиві надрізи, можу ще трохи пройтися качалкою - лахмаджун має бути тоненький. Змащую яйцем із водою та посипаю кунжутом.

Випікаю у добре розігрітій духовці (240°C) на камені або просто на деко до рум’янцю — приблизно 12–14 хв. Але слідкуйте, щоб тісто добре пропеклося!

Вийшло ну дууууже смачно!