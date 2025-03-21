Лахмаджун або арабська "піца" — тонке тісто із м’ясним фаршем зверху
Лахмаджун
Або, як ще кажуть, турецька, вірменська чи арабська "піца" — тонке тісто із м’ясним фаршем зверху.
Тож до рецепту (на 2 шт.):
450 г яловичого фаршу
пів перцю чилі
3 зубчики часнику
0,5 червоної цибулі
15 г кінзи
15 г петрушки
20 г адигейської солі
1 шт. перцю капія (солодкого)
40–50 г томатної пасти
Тісто:
330 г борошна
12 г свіжих дріжджів
200 г води
15 г олії
8 г солі
15 г цукру
5 г чорного кунжуту
1 жовток для змащування
Готую начинку. Я взяв уже рублений яловичий фарш, додав посічений часник, цибулю, зелень, гострий та солодкий перець і, звісно, готову адигейську сіль. Усе добре посік руками і наприкінці додав томатне пюре! (Думаю, можна зробити вдома трішки швидше у кухонному комбайні ).
Окремо приготував просте тісто. Варто почати з нього: просто змішати всі інгредієнти, замісити м’яке тісто, дати постояти близько години і розділити на 2 частини.
Трішки розвалювати і в всередину покласти м’ясну начинку.
Обережно защипую, підсипаю борошном і розкачую у тонкий шар. Роблю це з перервами, щоб тісто встигало відпочити та рівномірно розтягувалося.
Коли лахмаджун тонко розкачаний, зверху роблю красиві надрізи, можу ще трохи пройтися качалкою - лахмаджун має бути тоненький. Змащую яйцем із водою та посипаю кунжутом.
Випікаю у добре розігрітій духовці (240°C) на камені або просто на деко до рум’янцю — приблизно 12–14 хв. Але слідкуйте, щоб тісто добре пропеклося!
Вийшло ну дууууже смачно!