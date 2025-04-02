Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо курячі котлети з ананасом та домашнім майонезом в духовці. Вони надзвичайно соковиті та смачні, готуються дуже легко та швидко. Я обожнюю поєднання солодкого та солоного в стравах, якщо ви теж, то обов’язково маєте їх спробувати.

Курячі котлети з ананасом

1 кг курячого фаршу

12 кілець ананасу

100 г сметани (жирністю 15-20%)

200 г твердого сиру

сіль (за смаком)

Домашній майонез

3 перепелиних яйця

100 мл оливкової олії

1 ч. л. гірчиці (міцної)

1 ч. л. лимонного соку

сіль (за смаком)

Приготуємо домашній майонез:

Обʼєднуємо в мірному стакані перепелині яйця, лимонний сік, гірчицю та сіль.

Починаємо збивати занурювальним блендером та тоненькою цівкою додаємо оливкову олію. Має утворитися емульсія, текстура буде густою та гладенькою. Коли я готую цей майонез в якості заправки для салату, то додаю дві столові ложки грецького йогурту.

Приготуємо курячі котлети з ананасом:

Змішуємо в мисці курячий фарш, сіль та сметану.

Вологими руками формуємо кульку з фаршу, трішки приплющуємо та кладемо на деко з пергаментом. Вага однієї, приблизно, 90 г.

На кожну котлетку викладаємо чайну ложку домашнього майонезу та розприділяємо.

Зверху викладаємо кільця ананасу та натертий на дрібній терці сир.

Випікаємо в розігрітій духовці до 190 градусів 20-25 хвилин, режим - тепло знизу та конвекція.

Дістаємо з духовки та смакуємо.