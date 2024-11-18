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Курячі гомілки з хурмою та ківі: цікавий рецепт

Алік МкртчянАлік Мкртчян

Курячі гомілки з хурмою та ківі: цікавий рецепт
Курячі гомілки з хурмою та ківі: цікавий рецепт

Вам цікаві такі експерименти? Як вам ідея поєднати м’ясо з фруктами? 

РЕЦЕПТ

Гомілки курячі 

Зробіть по три надрізи ножем до кістки, додайте грецький йогурт, та суху аджику, якщо треба, додайте сіль- все гарно замарінуйте! В кожен надріз додайте слайс ківі.

На дно деко викладіть слайсами нарізану картоплю і теж посипайте аджикою

Викладіть, як на відео гомілки, а між- викладіть солодку хурму

Запікайте 180 градусів 1 годину

Готуйте з любов’ю!

Джерело:instagram.com

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