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Курячі гомілки з хурмою та ківі: цікавий рецепт
Вам цікаві такі експерименти? Як вам ідея поєднати м’ясо з фруктами?
РЕЦЕПТ
Гомілки курячі
Зробіть по три надрізи ножем до кістки, додайте грецький йогурт, та суху аджику, якщо треба, додайте сіль- все гарно замарінуйте! В кожен надріз додайте слайс ківі.
На дно деко викладіть слайсами нарізану картоплю і теж посипайте аджикою
Викладіть, як на відео гомілки, а між- викладіть солодку хурму
Запікайте 180 градусів 1 годину
Готуйте з любов’ю!