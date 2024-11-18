Курячі гомілки з хурмою та ківі: цікавий рецепт

Вам цікаві такі експерименти? Як вам ідея поєднати м’ясо з фруктами?

РЕЦЕПТ

Гомілки курячі

Зробіть по три надрізи ножем до кістки, додайте грецький йогурт, та суху аджику, якщо треба, додайте сіль- все гарно замарінуйте! В кожен надріз додайте слайс ківі.

На дно деко викладіть слайсами нарізану картоплю і теж посипайте аджикою

Викладіть, як на відео гомілки, а між- викладіть солодку хурму

Запікайте 180 градусів 1 годину

Готуйте з любов’ю!