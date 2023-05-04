Куди інвестувати додаткові гроші: поради банкірів

UAportal підготував вичерпне керівництво про те, куди інвестувати додаткові гроші.

Почніть із резервного фонду

Незалежно від віку, фонд у разі надзвичайних ситуацій – це необхідна інвестиція. Експерти рекомендують відкладати кошти на життя щонайменше на три-шість місяців.

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Цей фонд служитиме фінансовою подушкою безпеки у разі непередбачених обставин, таких як втрата роботи або невідкладна медична допомога. Почніть із відкладання частини свого доходу щомісяця, щоб поступово формувати свій резервний фонд.

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Інвестуйте в себе

Інвестиції в себе - це одна з найкращих інвестицій, які ви можете зробити. Будь то освіта, навчання навичок чи особистісний розвиток, інвестиції в себе можуть призвести до кращих кар'єрних можливостей та вищого потенціалу заробітку.

Інвестуйте в нерухомість

Інвестиції в нерухомість можуть забезпечити стабільне джерело пасивного доходу та довгострокові можливості для накопичення багатства.

Нагадаємо, що при зарядці смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет добре функціонуватиме. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон набагато швидше і врятувати кабель смартфона від поломки.

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