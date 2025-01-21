Кримськотатарський чіберек з чорнилом каракатиці: рецепт

Майже кримськотатарська кухня, бо в тісто додали чорнила каракатиці.

ІНГРЕДІЄНТИ на 12-14 шт

Тісто:

300 г борошна

15 г олії

16 г чорнила каракатиці

200 г води (окропу)

сіль

Фарш:

400 г яловичого фаршу

1 томат

2 червоні цибулини

100 г сиру

30 г води

сіль, перець

Рафінована олія без запаху. Близько 500 г.

ГОТУЄМО

Робимо тісто:

Беремо борошно, сіль, олію та чорнила каракатиці, заливаємо окропом.

Перемішуємо дерев’яною ложкою, залишаємо охолонути.

Ще досить теплим вимішуємо, додаємо трохи борошна за потреби — тісто має бути еластичним, не липким, але й м’яким. Під плівку, щоб відлежалося.

А тепер фарш.

Я обожнюю з томатами та сиром. Тому беремо м’ясо, натираємо на тертці цибулю, ріжемо томат, сир, додаємо сіль та чорний перець. Можна і зелень!

Формуємо чібреки:

На столі тоненько розкатуємо шматочок тіста, підпиляючи борошном, круглою формою

Кладемо добру ложку фаршу, закриваємо краї, випускаючи зайве повітря і закріплюємо додатково виделкою. Так робимо заздалегідь пів партії

Розігріваємо олію на великому вогні, перевіряємо як смажиться шматочок тіста

Смажимо по 2 шт близько 1 хв з обох сторін. Вогонь досить великий - 8 з 9.

ЧІБЕРЕК готовий, коли він починає "надуватися" - це ознака того, що всередині закипіла начинка тоді його треба швидко й обережно знімати на паперову серветку.

Їсти краще склавши навпіл, так щоб утворився "конверт" і не витікав сік.

Замість чорнил можна додати чайну ложку яблучного оцту. Але це чорне тісто вийшло просто супер!