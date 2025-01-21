Кримськотатарський чіберек з чорнилом каракатиці: рецепт
Майже кримськотатарська кухня, бо в тісто додали чорнила каракатиці.
ІНГРЕДІЄНТИ на 12-14 шт
Тісто:
300 г борошна
15 г олії
16 г чорнила каракатиці
200 г води (окропу)
сіль
Фарш:
400 г яловичого фаршу
1 томат
2 червоні цибулини
100 г сиру
30 г води
сіль, перець
Рафінована олія без запаху. Близько 500 г.
ГОТУЄМО
Робимо тісто:
Беремо борошно, сіль, олію та чорнила каракатиці, заливаємо окропом.
Перемішуємо дерев’яною ложкою, залишаємо охолонути.
Ще досить теплим вимішуємо, додаємо трохи борошна за потреби — тісто має бути еластичним, не липким, але й м’яким. Під плівку, щоб відлежалося.
А тепер фарш.
Я обожнюю з томатами та сиром. Тому беремо м’ясо, натираємо на тертці цибулю, ріжемо томат, сир, додаємо сіль та чорний перець. Можна і зелень!
Формуємо чібреки:
На столі тоненько розкатуємо шматочок тіста, підпиляючи борошном, круглою формою
Кладемо добру ложку фаршу, закриваємо краї, випускаючи зайве повітря і закріплюємо додатково виделкою. Так робимо заздалегідь пів партії
Розігріваємо олію на великому вогні, перевіряємо як смажиться шматочок тіста
Смажимо по 2 шт близько 1 хв з обох сторін. Вогонь досить великий - 8 з 9.
ЧІБЕРЕК готовий, коли він починає "надуватися" - це ознака того, що всередині закипіла начинка тоді його треба швидко й обережно знімати на паперову серветку.
Їсти краще склавши навпіл, так щоб утворився "конверт" і не витікав сік.
Замість чорнил можна додати чайну ложку яблучного оцту. Але це чорне тісто вийшло просто супер!