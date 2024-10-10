Круті додатки для планування подорожей по Україні та за кордоном. Економте час і сили

Якщо ви плануєте подорожі самі, вам стануть у нагоді ці чудові додатки, з якими все буде легше і швидше. В них вже зібрані відгуки, орієнтування на найнижчі ціни, пошук найцікавішого на локації, тож вам не доведеться перекопувати годинами інтернет у пошуках оптимального варіанту житла, дороги та розваг. Сучасність подорожує разом з вами та UaPortal.

Автопілот у додатку допоможе розрахувати бажані періоди перепочинку та організує зупинку. Джерело: Фотограф: tekhnika/Pixabay

Roadtrippers – Trip Planner – прокладання маршруту та організація зупинок

Якщо ви давно шукали додаток для вибору ідеальної дороги з рекомендаціями місць для відвідування, плануваннями декількох зупинок та корисними підказками для тих, хто подорожує за кермом – це він. Roadtrippers наповнений докладною інформацією про цікаві місця та відгуками туристів на які ви зможете орієнтуватися. Програма працює на основі ШІ. Люди, які знаходяться у довготривалій подорожі можуть скористатися функцією автопілотування для планування та рекомендаціям по зупинках.

Цікаві функції:

Прокладання маршруту з кількома фіксованими зупинками. Автопілотування (розробка маршруту та зупинок на основі поданих даних та побажань. Рекомендації цікавих місць вздовж вашого маршруту. Відгуки та фото локацій. Користування додатком одразу на декількох пристроях.

Ваші валізи можуть бути легшими та функціональнішими. Джерело: Фотограф: lograstudio/Pixabay

PackPoint – збір речей для подорожі

Ні, цей додаток не покладе за вас речі у валізу, але він складе список речей, який знадобиться саме у вашій подорожі. Додаток має вибір української мови, що дуже полегшу користуванням. Тепер вам не потрібно думати, чи брати з собою зайву пару взуття або, що я брав минулого разу. Введіть дати та локацію свої подорожі, ще пару відповідей на питання і ваш список згенеровано.

Цікаві функції:

Врахування погоди в місцях подорожування. Врахування запланованих вами місць відвідування та подій. Врахування цілей вашої подорожі. Врахування тривалості вашої поїздки. Ви можете поділитися списком речей з рідними, або з тими, хто подорожує з вами. Генерація нового списку на основі попереднього.

Як мінімум час на планування наповнення своєї валізи ви зекономите, та отримаєте функціональний та практичний список, а не наберете з собою купу всього, що й не стане у нагоді. Додаток платний, його вартість за підписку 80 грн.

Помістіть всю інформацію про подорож в один додаток для зручності та економії часу. Джерело: Джерело: Pixabay

TripIt: Travel Planner – організація подорожі

Вся поїздка в одному додатку – це дуже зручне рішення, яке нам пропонує TripIt. Від оренди автомобілів до екскурсій, від проживання до рекомендацій гастрономічних сцен, від безпеки ваших даних до надсилання копії деталей маршруту на вашу електронну пошту.

Цікаві функції:

Отримання інформації про рейси. Карти та маршрути усієї подорожі та окремих локацій. Оренда житла, транспорту, екскурсій на основі відгуків. Керування вашим розкладом у мандрівці.

Контроль усієї подорожі робить додаток дуже функціональним, однак, на перший погляд, його інтерфейс може здатися трохи складнуватим. Якщо ви витратите трохи часу на вивчення та користування функціями додатка, ваш майбутній час на планування подорожей буде значно зекономлено.

Оренда житла по всьому світові на суші або воді. Джерело: Джерело: oreundici/Pixabay

Airbnb – оренда житла на будь–який бюджет, навіть безкоштовно

Популярна платформа продовжує набирати обертів популярності. Сервіс має безліч варіантів житла по всьому світу. Враховує такі нюанси при пошуку як ціна, наповнення квартири чи будинку, безпека шляхом збирання багатьох відгуків та офіційність оренди. Сервіс може додати до бронювання житла, рекомендації по розвагах поруч.

Цікаві функції:

Фільтри ціни, місця розташування, зручностей та рейтингу. Інформація про заходи в місці на дні вашого перебування. Доступ до відгуків та оцінок туристів. Допомога в бронюванні житла від цілодобового центру підтримки клієнтів.

Маючи й додаток і сайт сервіс Airbnb дуже простий та легкий в користуванні.

З додатком Eventbrite ви будете завжди в центрі розваг. Джерело: Фотограф: Vika_Glitter/Pixabay

Eventbrite – Discover events – планування розваг та відвідування заходів

Платформа, яка дозволить вам не нудьгувати у місті – це Eventbrite. Введіть дати та локацію і ви отримаєте детальний список фестивалів. концертів, вистав, майстер-класів та інших розважальних заходів на цей період. Ціни на квитки вже вказані у додатку, та й покупку можна зробити не покидаючи платформи. Ви будете в курсі найцікавішого під час подорожі.

Цікаві функції:

Персоналізовані рекомендації на основі аналізу ваших інтересів. Можливість отримання електронного квитка. Відображення цін та купівля через додаток. Пошук за геолокацією та вказаними датами.

З таким додатком важко загубитися в будь–якому місті. Джерело: Фотограф: albersHeineman/Pixabay

Google Maps – прокладання маршруту

Програма, яка входить в ТОПи та користується великою популярністю, як в Україні, так і за кордоном. Програма враховує зміни у реальному часі, щоб прокласти найзручніший та найшвидший маршрут. Сервіс працює в багатьох точках світу та є безкоштовним. Може працювати без мережі інтернет при умові завантажених мап.

Цікаві функції:

Офлайн карти. Рекомендації цікавих локацій поруч та інформація з відгуками про них. Оновлення маршрутів в реальному часі з врахуванням аварій, ремонтів доріг та страйкування. Формат Google Street View для кращого орієнтування на місцевості.

Рекомендовані додатки допоможуть швидко орієнтуватися у спонтанних подорожах та відчувати себе безпечніше у будь–якому незнайомому місці чи локації. Раніше ми писали про ідеї для осінніх вихідних та ваш цікавий вікенд в Коломиї.