Крок-Мадам: улюблений французський сніданок
Один із моїх улюблених французьких сніданків. Головна родзинка мого рецепту – білі сушені гриби (або ще можна узяти трюфельну пасту), що додасть страві вишуканого смаку та аромату.
Знадобиться :
2 скибки хліба (можна брати тостовий)
100–120 г соусу бешамель
70 г шинки (зазвичай я беру з індички)
40 г сиру Грюєр (можна також чедер чи ементаль)
1 яйце
Такий сендвіч без яйця буде мати назву Крок Місʼє
Змастіть дві скибки хліба з одного боку соусом бешамель.
На одну скибку викладіть шматок шинки, а на другу — половину порції сиру.
З’єднайте обидва шматочки хліба начинкою всередину та змастіть отриманий сендвіч рештою соусу з усіх боків.
Іншу частину сиру дайте наверх і запікайте в духовці, розігрітій до 220 °C, приблизно 8–10 хвилин на верхньому жарі.
Викладіть яйце пашот або обсмажену глазуню на вже готовий сендвіч.
Я люблю подавати поряд із зеленим листям салату — це додає страві свіжості, хрусту та соковитості.
ЛАЙФХАК
Бешамель роблю по пропорції
100г молока
8г борошна
8г масла
Мускатний горіх та сіль
Готуйте декілька сендвічів одразу - іх можна тримати не запеченими у холодильнику пару днів у бешамель також можна додавати ваш улюблений сир!
Які ще французькі страви ви любите? Можливо, є щось, що хочете навчитися готувати?
Обіймаю.