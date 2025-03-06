Крок-Мадам: улюблений французський сніданок

Один із моїх улюблених французьких сніданків. Головна родзинка мого рецепту – білі сушені гриби (або ще можна узяти трюфельну пасту), що додасть страві вишуканого смаку та аромату.

Знадобиться :

2 скибки хліба (можна брати тостовий)

100–120 г соусу бешамель

70 г шинки (зазвичай я беру з індички)

40 г сиру Грюєр (можна також чедер чи ементаль)

1 яйце

Такий сендвіч без яйця буде мати назву Крок Місʼє

Змастіть дві скибки хліба з одного боку соусом бешамель.

На одну скибку викладіть шматок шинки, а на другу — половину порції сиру.

З’єднайте обидва шматочки хліба начинкою всередину та змастіть отриманий сендвіч рештою соусу з усіх боків.

Іншу частину сиру дайте наверх і запікайте в духовці, розігрітій до 220 °C, приблизно 8–10 хвилин на верхньому жарі.

Викладіть яйце пашот або обсмажену глазуню на вже готовий сендвіч.

Я люблю подавати поряд із зеленим листям салату — це додає страві свіжості, хрусту та соковитості.

ЛАЙФХАК

Бешамель роблю по пропорції

100г молока

8г борошна

8г масла

Мускатний горіх та сіль

Готуйте декілька сендвічів одразу - іх можна тримати не запеченими у холодильнику пару днів у бешамель також можна додавати ваш улюблений сир!

Які ще французькі страви ви любите? Можливо, є щось, що хочете навчитися готувати?

Обіймаю.