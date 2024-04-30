Фарба чи шпалери: що краще обрати під час ремонту

Вибір між шпалерами і фарбою для домашнього декору передбачає врахування різних аспектів, таких як простота нанесення, різноманітність дизайнів, довговічність, вартість. UAportal поділився перевагами та недоліками, з якими можна зіткнутися при виборі того чи іншого варіанту.

Складність нанесення

Якщо розглядати зручність нанесення, то фарбу, як правило, легше наносити, ніж шпалери. Нанесення фарби простіше, оскільки для цього потрібно лише відкрити баночку і почати процес. Шпалери потребують більшої підготовки і можуть зайняти більше часу для наклеювання.

Різноманітність дизайну

З точки зору різноманітності та дизайну, шпалери пропонують ширший спектр можливостей у порівнянні з фарбою. Шпалери мають різні візерунки, текстури та кольори, що дає можливість для більшої креативності в дизайні інтер'єру. Фарба має обмежені можливості дизайну, зазвичай пропонуючи лише однотонні кольори або обмежені варіації текстури.

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Довговічність

Довговічність – ще один важливий фактор, який слід враховувати. Шпалери можуть бути схильні до відшарування, розривів або вицвітання з часом. Фарба, як правило, більш міцна і довговічна.

У місцях з високою прохідністю або у приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як ванні кімнати та кухні, фарба може триматися краще, ніж шпалери.

Вартість

При виборі між шпалерами та фарбою важливу роль відіграє також вартість. Наклеювання шпалер коштує дорожче, особливо якщо врахувати вартість матеріалів, робочої сили та підготовчих процедур. Фарба є більш економічно вигідною і дозволяє створити бюджетні варіанти декорування.

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