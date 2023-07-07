Кому зірки радять відпочити та відновити сили: Гороскоп на вихідні 8-9 липня

UAportal підготував гороскопи для знаків зодіаку Козеріг, Водолій та Риби на вихідні 8-9 липня, що проливають світло на їхній духовний шлях і внутрішній світ. Дізнайтеся, як розташування планет спрямовує їх до спокою та безтурботності.

Козеріг

Коли Місяць обдаровує Козерога своїм м'яким сяйвом, почуття спокою огортає вашу істоту, дорогі Козероги. Ваша духовна подорож виходить на перший план у ці вихідні, оскільки ви вирушаєте на пошуки внутрішнього світу. Дозвольте собі поєднатися зі своїми емоціями і поринути глибоко всередину, щоб знайти втіху та розуміння.

Знайдіть час для самоаналізу та медитації, тому що саме в тиші своїх думок ви знайдете безтурботність, яку шукаєте. Довіртеся мудрості Всесвіту, і нехай ваша духовна подорож направить вас до гармонійної рівноваги.

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Водолій

Під впливом Північного вузла у Водолії ваш шлях до внутрішнього світу приймає нетрадиційний оборот, дорогі Водолії. Ці вихідні вас потягне до унікальних духовних практик і незвіданих сфер свідомості. Прийміть свою індивідуальність і дозвольте своєму справжньому "я" сяяти.

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Займіться діяльністю, яка розпалює вашу цікавість і надихає вашу душу. Оточіть себе однодумцями, які цінують вашу ексцентричність і поділяють пристрасть до духовного зростання. Прийнявши свою справжню природу, ви знайдете мир і задоволення, яких бажає серце.

Риби

Південний вузол у Рибах навіює на вас, дорогі Риби, м'яку ауру спокою. Ці вихідні ваша духовна подорож набуває ностальгічного відтінку, оскільки ви розмірковуєте про минулий досвід і шукаєте розради в знайомих традиціях. Спирайтеся на свою інтуїтивну природу та звертайтеся до безтілесних сфер, що знаходяться всередині вас.

Займіться творчістю, яка дозволить уяві розцвісти, а духу здійнятися. З'єднайтеся зі своїми мріями та дозвольте їм спрямовувати вас до стану внутрішнього миру та спокою. Довіртеся космічним потокам, які несуть вас до глибшого розуміння духовного життя.

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