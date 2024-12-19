Кому необхідно вживати фісташки: не всі знають їх неймовірну цінність

Фісташки є єдиним різновидом горіхів, які містить значну кількість лютеїну. Це поширений пігмент класу картиноїдів (ксантофіл), що є корисним та необхідним для здоров’я очей. Він проникає через гематоенцефалічний бар’єр і накопичується виключно в макулярній області сітківки ока людини. Макула (пляма) є ключовою структурою ока, яка захищає сітківку від руйнівної дії синього світла.

Ксантофіли лютеїн і зеаксантин найчастіше зустрічаються в овочах і фруктах. Особливо багато їх в зелених листових овочах. Фісташки є джерелом лютеїну з високою біодоступністю, оскільки містять жири, головним чином моно- та поліненасичені, які сприяють його засвоєнню.

Результати дослідження, що було проведено в Медичному центрі при Університеті Тафтса та опубліковані 17 жовтня 2024 року в Journal of Nutrition, вказують, що фісташки є не тільки смачною та поживною їжею, а й мають значні переваги для здоров’я очей. Це особливо важливо для літніх людей, які мають значно підвищений ризик погіршення зору.

Рандомізоване контрольоване дослідження показало, що вживання 57 грамів фісташок на день протягом 12 тижнів як частини звичайного харчування, значно підвищує оптичну щільність макулярного пігменту у людей середнього та старшого віку. Науковці також виявили, що харчування з фісташками майже подвоїло щоденне споживання лютеїну учасниками та значно підвищило його рівень у плазмі крові.

Просто додавши жменю фісташок у свій щоденний раціон, можна збільшити споживання лютеїну, який має вирішальне значення для захисту очей.

Окрім підтримки здоров’я очей, лютеїн, що міститься у фісташках, також сприяє роботі мозку. Лютеїн долає гематоенцефалічний бар’єр, де він допомагає зменшити окислювальний стрес і запалення. Як і в оці, він вибірково накопичується в мозку і може відігравати певну роль при зниженні когнітивних здібностей.

Дослідження показують, що вищий рівень лютеїну пов’язаний з кращою когнітивною діяльністю, включаючи пам’ять і швидкість обробки інформації, що робить фісташки цінним доповненням до харчування, необхідного для здорового старіння.

Не можна забувати про те, що поширеною пропозицією є солоні фісташки. Їхнє споживання має бути обмеженим, з огляду на негативні наслідки від надмірного надходження солі, передусім у вигляді підвищення кров’яного тиску.