Кому не варто заводити кота: Забобони про небезпеку від домашніх улюбленців

Деяким людям варто утримуватися від заведення кота. Хоча деякі рекомендації є більш м'якими, наприклад, відсутність вільного часу, фінансові обмеження, одна конкретна група людей повинна прислухатися до них: незаміжні особи, в першу чергу жінки. UAportal розповідає причину.

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Широко поширена думка, що незаміжнім дівчатам і жінкам не варто заводити кота, незважаючи на почуття нудьги або самотності під час вечорів вдома. Натомість як більш прийнятну альтернативу їм пропонують собак, папуг чи навіть щурів.

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Але в чому причина такої обережності? Вина лежить на самій кішці.

У середовищі незаміжніх панянок кіт стає символом, що асоціюється з вічною самотністю. Якщо ж метою є пошук супутника життя і створення сім'ї, за повір'ями, бажано відкласти заведення кота, оскільки потенційних кавалерів може відлякувати присутність пухнастих компаньйонів.

Причини цього повір'я глибоко вкорінені в народній культурі. Часто на думку спадають асоціації з відьмами у супроводі чорних котів – самотня, літня жінка, єдиною компанією якої є кіт.

Раціонально можна інтерпретувати цей забобон як наслідок надмірної відданості, яку самотня жінка може надавати своєму домашньому улюбленцю. Зациклюючись на турботі про кота, вона може ненавмисно нехтувати можливостями соціальної взаємодії з потенційними партнерами.

Раніше експерти відповіли, чому коти полюбляють сидіти в коробках. Ця поведінка пояснюється дуже просто.

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