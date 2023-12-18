Колиска демократії: П'ять фактів про Афіни

Афіни, столиця Греції, сповнені не лише вікової історії, але й неймовірних таємниць. З історичним багажем, що налічує тисячоліття, це місто привертає увагу своєю культурною спадщиною та багатогранністю. UAportal підготував п'ять фактів про це місто.

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Найстаріша столиця Європи

Афіни, місто в Греції, є найстарішою столицею Європи. Їх витоки можна простежити ще за 3 000 років до нашої ери, а це означає, що його коріння сягає глибше, ніж заснування першого постійного поселення в Америці.

Батьківщина стародавніх Олімпійських ігор

Хоча Афіни стали батьківщиною сучасних Олімпійських ігор у 1896 році, ви можете здивуватися, дізнавшись, що ніхто ніколи не проводив цей захід в цьому історичному місті. Всупереч поширеній думці, стародавні греки святкували цю відому спортивну подію в інших містах.

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Колиска демократії

У 500 році до н.е. в Афінах була створена чудова система. Це нововведення дозволило громадянам, які мали на це право, безпосередньо голосувати і впливати на закони, таким чином зародивши концепцію демократії, яку ми знаємо сьогодні.

Легендарний марафон

Марафони отримали свою назву саме в Стародавній Греції. Натхненником знаменитого "марафонського" забігу на 42 кілометри можна вважати героїчного грецького солдата Фідіппіда. У 490 році до нашої ери він вирушив у знаменний забіг з міста Марафон до Афін, щоб передати важливе послання.

Піонер у культурі

Афіни мають престижний титул першої культурної столиці Європи. Це почесне звання, яке щорічно присуджується Європейським Союзом, підкреслює багатство і різноманітність культурної спадщини Європи. Афіни мали честь претендувати на це визначне визнання як на своє власне.

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