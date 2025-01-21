Кокон для новороджених: небезпека для дитини чи дійсно потрібна річ?

Батьки задають мені питання: чи безпечно використовувати кокон для новонароджених?

Для сну - заборонено

Для неспання - ок

Тепер питання , чи насправді його купляють, щоб дитина в ньому просто лежала на дозвіллі ?

Сумніваюся….

В реалі, кокон , гніздо , матраци, подушки батьки ставлять на доросле ліжко та кладуть там дитину спати

В результаті : 79 смертей немовлят і 124 травм, що сталися між 2010 та 2022 роками, переважно з дітьми до трьох місяців (за фіксованими лише даними в США)

Комісія з безпеки споживчих товарів США (CPSC) запровадила нові обов’язкові стандарти безпеки для коконів, "гнізд", матраців, подушки-позиціонери, подушки для годування

В Україні аналогічних правил не має, статистики ніхто не веде , але це не відміняє дотримання правил безпеки батькам.

Нові стандарти включають:

Тестування на жорсткість:

Поверхні, з якими може контактувати немовля, повинні бути досліджені на жорсткість, щоб запобігти ризику удушення

Кут нахилу бокових стінок:

Встановлено мінімальний кут у 90 градусів між стінкою і поверхнею для зниження ризику удушення і застрягання

Максимальний кут нахилу: Кут нахилу подушки не повинен перевищувати 10 градусів, щоб уникнути небезпечного положення голови та шиї дитини, зависання голови на груди

Заборона на використання ременів безпеки для немовлят:

Використання таких ременів може створити помилкове враження, що дитину можна залишити без нагляду

Попереджувальні етикетки: Продукти повинні містити постійні й чітко видимі попередження про небезпеку

Вони спрямовані на підвищення безпеки немовлят і забороняють використання таких подушок для сну

Думки в голос :

рано чи пізно такі кокони БЕЗ РЕМЕНІВ та інших фіксаторів доїдуть до нас

Чи перестануть батьки залишати дітей без нагляду або класти на сон в них?

Що думаєте ви?