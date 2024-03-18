Коли садити моркву навесні 2024 року: названі дати за місячним календарем

Успіх врожаю моркви значною мірою залежить від термінів посіву цієї культури. Важливо знати оптимальні дати посадки овочу навесні, зокрема в Україні, щоб насолоджуватися соковитими та ароматними коренеплодами. UAportal дізнався точні дати посіву моркви за місячним календарем.

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Ідеальні дати для посіву моркви навесні:

Досвідчені садівники і любителі овочів вважають кінець квітня – початок травня найкращим періодом для посіву моркви у відкритий ґрунт. Однак важливо зазначити, що насіння моркви може проростати при температурі 3-4°C, що дозволяє за бажанням почати сівбу раніше.

Пророщувати насіння або висаджувати моркву в теплиці не обов'язково, її можна висаджувати безпосередньо на грядки. Насправді, рекомендується висаджувати цей коренеплід через кілька інтервалів протягом року, включаючи весну, літо та осінь.

За місячним календарем враховуйте такі дати для посіву моркви:

квітень: 20, 22-23, 29

травень 15-19, 27

червень: 1-2, 5

жовтень: 29

листопад: 7

Майте на увазі, що погода також відіграє вирішальну роль у визначенні оптимального часу посіву. Якщо зовнішня температура вже достатньо тепла, ви можете розпочати садово-городні роботи в березні. Однак у випадку затяжної весни, затяжного снігу або вологого ґрунту бажано почекати до квітня або травня, коли ґрунт встигне прогрітися.

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Основні рекомендації щодо правильного посіву моркви:

Після того, як ви визначили сприятливі дні для посадки за місячним календарем, важливо правильно підготуватися до городніх робіт. Розглянемо наступні важливі кроки:

Підготовка ґрунту. Розпушіть ґрунт і внесіть добрива, а також перегній або компост, щоб створити оптимальні умови для росту і підтримувати достатній рівень вологості.

Належне освітлення. Переконайтеся, що обрана вами грядка отримує достатньо природного або штучного світла, оскільки морква процвітає в добре освітленому середовищі.

Видалення бур'янів. Видаліть усі наявні бур'яни з ділянки посадки, щоб запобігти конкуренції з морквою.

Висадіть насіння моркви на відстані 20x3 см, приблизно на 1,5-2 см в глибину. Коли рослини достатньо підростуть, не забудьте прорідити їх, забезпечивши достатньо місця для повноцінного розвитку кожного паростка.

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