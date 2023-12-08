Коли потрібно заміняти губку для миття посуду: поради господиням

Заміна губки для миття посуду є важливою частиною підтримання гігієни на кухні. UAportal підготував декілька порад на цю тему.

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Зверніть увагу на запах

Якщо губка починає виділяти неприємний запах, це свідчить про розмноження бактерій і необхідність її утилізації. Ще одна ознака – зміна кольору або розсипання – свідчить про те, що термін її експлуатації закінчився. Поява плісняви, грибка, візуальне забруднення чи зношення, вимагають негайної утилізації губки.

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Робіть це регулярно

Підтримуйте чистоту, замінюючи губку для миття посуду кожні кілька тижнів. Регулярна заміна губок запобігає розмноженню бактерій, появі неприємного запаху.

Будьте готовими

Рекомендується завжди мати під рукою запасну губку. Це дозволить продовжувати миття посуду в будь-якій ситуації. Надзвичайно важливо мати на увазі, що своєчасна заміна губки допомагає уникнути поширення бактерій та забезпечити оптимальний стан гігієни на кухні.

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