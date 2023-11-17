Коли потрібно поливати кімнатні рослини: поради

Більше не потрібно турбуватися про засохлі та зів'ялі кімнатні квіти – дізнайтеся секрет ідеального графіка поливу. UAportal підготував декілька порад, які збережуть квіти свіжими та здоровими.

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Коли потрібно поливати квіти

Початківці часто дотримуються такого правила: якщо земля в горщику суха, її потрібно полити. Однак такий підхід не є доцільним. Якщо ґрунт вже пересох, поливати може бути запізно. Чекати, поки рослина почне в'янути, однозначно не рекомендується.

Оптимальний час для поливу кімнатної рослини – коли верхній шар ґрунту в горщику підсох, але під ним ще зберігається невелика волога.

Як часто поливати квіти

Кількість разів, коли слід поливати квіти, залежить від унікальних потреб кожної рослини. Варто дізнатися про специфічні вимоги рослини до догляду, в тому числі про частоту поливу.

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Коли поливати невибагливі рослини

Для тих, хто обрав невибагливі рослини, існує загальне правило – частота поливу залежить від пори року та рівня вологості. У холодну пору року можна збільшити інтервали між поливами, іноді до двох тижнів. І навпаки, влітку важливо поливати квіти частіше, в межах від 3 до 7 днів, залежно від вологості ґрунту.

Правильний час доби для поливу

Час доби, коли поливати кімнатні рослини, є предметом суперечок серед квітникарів. Відповідь проста – це залежить від пори року. У теплу пору року краще поливати ввечері, щоб допомогти рослинам зберегти вологу протягом ночі. У холодну пору року рекомендується поливати вранці, щоб дозволити надлишку вологи випаруватися протягом дня.

Щоб забезпечити правильний полив без перезволоження, пропонуємо покрокову інструкцію:

Завжди поливайте квіти поступово і з обережністю, невеликими порціями.

Припиняйте доливати воду у вазон, як тільки вона почне стікати з отвору на дні.

Після поливу в тарілці або блюдці під вазоном не повинно бути надмірної кількості води.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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